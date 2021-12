Sono 150 i pazienti Covid negli ospedali di Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Saronno

Venti pazienti Covid in più ma in 4 giorni. Continua ad aumentare il numero di persone positive con il Covid all’ospedale di Varese. Questa mattina i degenti positivi erano 100 di cui 8 in terapia intensiva e 8 assistiti dal casco Cpap.

Sono assistiti nell’hub covid gestito dal professor Denali e su un piano ( 16 letti) degli infettivi diretti dal professo Grossi. Nel fine settimana però, ha riaperto anche lo sazio covid della pneumologia della dottoressa Gambarini.

Nella giornata di ieri sono state dimesse 4 persone e ricoverate 9: la crescita, quindi, continua ma non è esponenziale e questo permette all’azienda ospedaiera di procedere anche con tutte le altre attività: attualmente sono oltre 800 le persone ricoverate per altre patologie.

SOSPESA L’ATTIVITA’ CHIRURGICA PROGRAMMATA NEGLI OSPEDALI DI LUINO E ANGERA

L’emergenza più pressante, in questo momento, è la campagna vaccinale con la Sette Laghi impegnata con 25 linee per un totale di 3500 vaccini al giorno , sforzo che ha costretto a sospendere l’attività chirurgica programmata nei presidi di Luino e Angera.

La Sette Laghi è in attesa di definire gli accordi per avviare l’attività dei vaccini nella sede della Protezione civile a Fontanelle e in un supermercato della grande distribuzione nel quartiere di Masnago.

ALL’ONDOLI AUMENTA L’ASSISTENZA CARDIOLOGICA

All’Ondoli però sono stati potenziati gli ambulatori cardiologici grazie all’organizzazione del Dipartimento Cardio Toraco Vascolare, diretto dalla dott.ssa Battistina Castiglioni. Gli specialisti garantiscono ad Angera visite, elettrocardiogrammi ed ecocardiogrammi anche in prestazioni combinate per una migliore definizione diagnostica. Il cardiologo in turno ambulatoriale può inoltre essere di supporto sia al Pronto Soccorso, sia ai reparti. Ad Angera gli ECG sono eseguiti quotidianamente e vengono comunque valutati da remoto quando il cardiologo non è presente fisicamente, comprese le urgenze che sono sempre gestite in tempo reale con il supporto dei cardiologi di Varese e Tradate con la condivisione del percorso di cura.

50 RICOVERATI NEGLI OSPEDALI DELL’ASST VALLE OLONA

Sono 50, invece, i degenti per Covid assistiti dall’Asst Valle Olona nei reparti degli ospedali di Busto Arsizio, Saronno e Gallarate. Nove sono assistiti con il casco Cpap mentre le terapie intensive, al momento, non sono interessate anche a causa del grave problema di personale specialistico di anestesia e rianimazione che affligge la Valle Olona.