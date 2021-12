Il 2022 parte dal Teatro Sociale di Busto Arsizio col concerto di Capodanno

Torna il Concerto di Capodanno della Città di Busto Arsizio. Come sempre, l’appuntamento sarà al Teatro Sociale l’1 gennaio dalle 12.00 e avrà come protagonista l’Orchestra Microkosmos diretta dal maestro Fabio Gallazzi. In programma, come da tradizione, le più celebri musiche di Strauss.

L’ingresso, gratuito, sarà consentito solo su prenotazione entro mercoledì 22 dicembre all’indirizzo di posta elettronica concerto.capodanno@comune.bustoarsizio.va.it specificando nome, cognome e numero di telefono.

Per informazioni è possibile telefonare ai numeri 0331 390 310/265. L’accesso sarà permesso solo ai possessori di green pass rafforzato. In caso di nuove disposizioni relative all’emergenza sanitaria, i posti in teatro potranno essere ridotti.