«Abbattere la Scala del calcio o salvarla?» Ad Angera si discute del futuro di San Siro

«Abbattere la Scala del calcio o salvarla?» Per una sera Angera diventa il teatro di un dibattito che sta dividendo l’opinione pubblica e del mondo dello sport: il futuro del leggendario stadio San Siro.

Dal calcio all’urbanistica, saranno numerosi e di prestigio gli ospiti presenti in sala consiliare sabato 4 dicembre, ore 21, per discutere di un tema che non riguarda solo la città di Milano. A dialogare con il giornalista Giulio Peroni ci saranno infatti il campione del mondo del 1982 Giuseppe Dossena, Gibba, noto speaker radiofonico di Radio DJ e 105, l’opinionista televisivo Massimo Buscemi e Bruno Ceccarelli, presidente della commissione rigenerazione urbana del Comune di Milano.

«Ho voluto questa serata in quanto il tema è molto attuale, e se anche non ne siamo coinvolti direttamente, Angera è comunque una comunità molto legata al calcio, con molti tifosi di varie squadre ma in particolare delle squadre milanesi» commenta l’assessore allo Sport Antonio Campagnuolo, ideatore della serata organizzata insieme a CortoMaggiore.

«Una serata dove, in maniera serena e pacata, ma con molto interesse cercheremo di capire meglio lo stato attuale delle cose» prosegue l’assessore, aggiungendo che la serata sarà trasmessa in diretta streaming dal canale YouTube del Comune e dalla pagina Facebook “Città di Angera”.