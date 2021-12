Addio a Tina Ceriani, la mamma dell’assessore regionale Raffaele Cattaneo

Lutto per l’assessore regionale Raffaele Cattaneo. Sua mamma Tina Ceriani se ne è andata.

A ricordarla è lo stesso esponente di Noi con l’Italia, che ha dato la notizia sul proprio profilo social:

«Mamma Tina ha concluso il suo cammino terreno. Le devo la vita, l’educazione, la fede. Ha sempre vissuto con forza e dedizione per la sua famiglia e per gli altri con animo indomabile e forza straordinaria. Nel dolore del distacco c’è un’ultima serenità: la certezza che la vita non è tolta ma trasformata e che continuerai a starci vicino, con lo stesso sorriso di quando abbiamo festeggiato i tuoi 60 anni di Matrimonio. Grazie mamma! A Dio!».