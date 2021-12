Al Cerutti&Pozzi torna il “baule dei libri sospesi”, per regalare sorrisi ai bimbi meno fortunati

Fino al 23 dicembre da Cerutti&Pozzi – Mondadori Bookstore vi aspetta un “baule di libri” per il Natale dei bambini meno fortunati. «Un bambino che legge oggi sarà un adulto che pensa domani», con questo pensiero Manuela Nastro, titolare della storica libreria di Luino, anche quest’anno ha organizzato un’operazione di generosità culturale in collaborazione con il Comune di Luino, la CRI Luino e Valli e la Caritas.

L’obiettivo è quello di portare sotto gli alberi dei bambini meno fortunati del nostro territorio una storia da leggere, un’avventura da seguire pagina dopo pagina, lasciandosi trasportare da quella magia che solo i libri sanno trasmettere.

Per dare il proprio contributo tramite l’acquisto di un libro, per bambini fino ai dodici anni, i cittadini potranno recarsi presso la libreria di via XV Agosto. Accanto agli scaffali troveranno il “baule dei libri in sospeso” che attende solo di essere riempito con tanti volumi e dediche personali in vista delle feste, simboli scelti per riservare un significativo pensiero a chi vive una situazione di difficoltà, che spesso purtroppo va oltre le restrizioni e i disagi causati dalla pandemia in corso.

Per ogni libro donato, il Comune e la libreria stessa ne aggiungeranno un altro, andando così a triplicare l’offerta, al fine di raggiungere il maggior numero possibile di bambini. Tutti i libri verranno poi consegnati dai volontari delle associazioni coinvolte durante il periodo delle festività.

La libreria Mondadori Bookstore si trova a Luino in via XV Agosto, 13. Per restare aggiornati su tutte le novità librarie del momento, e per qualsiasi altra informazione, sono disponibili i seguenti contatti: pagina Facebook – 0332 530317 – libreria@ceruttiepozzi.it – cartoleria@ceruttiepozzi.it