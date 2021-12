Al Condominio di Gallarate torna “Caveman”, lo spettacolo con Maurizio Colombi e la regia di Teo Teocoli

Attesissimo il ritorno di Maurizio Colombi e il suo “Caveman”, per la regia di Teo Teocoli, il prossimo venerdì 17 dicembre al teatro Condominio di Gallarate.

Per raccontarne il successo mondiale, che a Broadway ha più volte sbancato e che da decenni continua a fare altrettanto in Italia, bisogna partire da molto lontano. Lo spettacolo “Caveman”, che tradotto significa “l’uomo delle caverne”, analizza infatti i rapporti tra uomo e donna partendo appunto dalla preistoria; l’uomo era cacciatore, la donna raccoglitrice. Lui, con un solo obiettivo alla volta, lei, capace di organizzarsi facendo più cose insieme.

Cosa è cambiato, da allora a oggi? Le differenze ci sono ancora, ormai parte del nostro DNA: l’uomo cacciatore, la donna raccoglitrice. Per questo uomini e donne hanno comportamenti e reazioni diverse, per quanto destinati ad unirsi insieme come pezzi inseparabili di un puzzle, di generazione in generazione. La donna, ancestrale raccoglitrice e oggi abile “multitask”: può infornare un arrosto mentre è al telefono con un cliente buttando l’occhio al bimbo, che intanto fa i compiti sul tavolo in cucina. Lo stesso avviene nella sua mente, capace di inglobare dati, sensazioni e sfaccettature diverse tutte insieme, e in grado anche di esprimerle, tutte insieme! L’uomo (come nella preistoria, con un solo obbiettivo alla volta), non sempre riesce a seguirla… e Maurizio Colombi racconterà questo e altro con aneddoti e gags spassosissime, arricchendo il suo show di anno in anno con nuovi brani e musica dal vivo, filmati, esilaranti battute. Nulla di inventato, alla base ci sono anni di ricerche antropologiche e sociologiche, verità assolute e tangibili, raccolte in un divertente e ironico racconto di luoghi comuni che possono avvenire in ogni coppia.

Al Condminio torna “Caveman”, lo spettacolo diretto da Teo Teocoli con Maurizio Colombi“Non per inimicizia ma solo per diversità”, aveva dichiarato l’ideatore Bob Decker, agli esordi di tale successo planetario. Fatti ineccepibili da tutti a volte vissuti che spiegano il grande successo dello spettacolo in ogni angolo del globo. Perché è evidente che tutte le persone, quale che sia la loro etnia, di base hanno mantenuto le stesse “abilità originali”. Maurizio Colombi, già regista di successo (dal musical “Peter Pan” a “ We will rock you” dedicato ai Queen, da Rapunzel ai Gormiti e molti altri) è un artista poliedrico: canta, balla, diverte, racconta tenendo tutti incollati alla poltrona. Le persone si immedesimano, e non manca chi si giri verso il partner lanciando occhiate che ne interpretano il pensiero: “In questo, sei proprio così!”. Piace a tutti, perché è di tutti che si parla per due ore di fila, con una platea assolutamente partecipe e letteralmente entusiasta.

Costi: poltronissima € 28/25 poltrona €25/20 galleria € 20/18 adulti

Prenotazioni: via E-mail a biglietteria@teatrocondominio.it

Biglietti: si acquistano in biglietteria teatro a Gallarate il venerdì e sabato dalle 16.00 alle 19.00.

Acquisti online: www.melarido.store e www.ticketone.it

Per parlare con il teatro: il numero 392 8980187 è attivo in fascia pomeridiana nei giorni feriali (h.14,30-18,00).