“Al liceo di Luino la caldaia è ripartita a mezzanotte. Attenzione a non lasciare le finestre sempre aperte”

Non ci sono guasti alla caldaia del liceo Sereni di Luino. Lo assicura il consigliere provinciale Mattia Premazzi che ha subito allertato gli uffici per capire cosa stesse avvenendo nelle aule: « La caldaia è ripartita a mezzanotte dopo il giorno di festa e ha fatto fatica a riscaldare tutti gli ambienti – spiega il consigliere – ora però l’impianto sta lavorando».

«C’è però un problema collegato al ricambio d’aria – spiega Premazzi – Noi raccomandiamo di attenersi alle regole e tenere aperte le finestre quei 5 o 10 minuti tra un docente e l’altro. In questo caso, invece, ci sono alcune finestre vasistas lasciate sempre aperte. Questa pratica manda in tilt le sonde di calore che non riescono più inviare comandi corretti all’impianto. Invitiamo tutte le scuole ad attenersi alle regole del ricambio d’aria, altrimenti si creano problemi all’impianto e uno spreco di risorse per garantire gli ambienti caldi mentre le temperature all’esterno sono rigide. Anche con il dirigente del Sereni abbiamo concordato un modello che permetterà il ricambio dell’aria senza mandare in tilt il sistema di rilevazione delle sonde»