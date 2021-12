Al punto tamponi dell’ospedale di Varese in viale Borri si accede solo a piedi

Istruzione errate per chi deve rivolgersi al punto tamponi dell’ospedale di Varese in viale Borri. La comunicazione dell’appuntamento inviata da Ats Insubria indica l’ingresso in auto per raggiungere l’ambulatorio che è al piano terra della palazzina.

Asst Sette Laghi smentisce questa possibilità e ricorda che l’accesso può avvenire solo a piedi, dopo aver lasciato l’auto all’esterno della sede ospedaliera. Tutt’al più è possibile parcheggiare all’interno ma come tutti gli utenti dei servizi ospedalieri che pagano il ticket in uscita.