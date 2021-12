Al Teatro di Varese arriva il musical “A Christmas Carol”. Il Capodanno è con Raul Cremona

Dopo un inizio di stagione con grandi applausi, il Teatro di Varese si prepara ad ospitare due show trai i più emozionanti e divertenti del periodo. L’appuntamento, infatti, è con una delle fiabe più famose del periodo natalizio. L’appuntamento è per il martedì 28 dicembre quando sul palcoscenico di Piazza Repubblica arriva il musical A Christmas Carol con Roberto Ciufoli e il Teatro Stabile d’Abruzzo, Compagnia dell’Alba e New Step.

La trama

Ispirato al racconto di Charles Dickens, la storia si svolge alla vigilia di Natale, nella Londra del 1843, mentre tutti si accingono a festeggiare la ricorrenza. Solo il vecchio usuraio Ebenezer Scrooge, mal sopporta questa festività. Dopo aver cacciato in malo modo tre uomini che gli chiedono un contributo per i bisognosi, Scrooge, chiuso il negozio, si reca solitario verso la sua dimora. Durante la cena prima di andare a letto, riceve la visita dello spirito di Jacob Marley, suo vecchio socio, morto sette anni prima proprio la notte della vigilia di Natale. Lo spirito di Marley è avvolto da pesanti catene alle cui estremità pendono dei forzieri: catene che sono conseguenza dell’avidità e dell’egoismo perpetrati mentre era in vita. Scrooge, spaventato, chiede al vecchio socio come poter evitare la stes- sa sorte e Marley gli rivela di essere ancora in tempo per mutare il suo destino. Prima di congedarsi, gli annuncia l’immediata visita di tre spiriti: quello del Natale passato, quello del Natale presente e quello del Natale futuro. I tre spettri, tra flashback e premonizioni riusciranno a mutare l’indole meschina ed egoista di Scrooge, che si risveglierà la mattina di Natale con la consapevolezza che l’avidità del denaro e l’attaccamento alle sole cose materiali sono sbagliati: finalmente la carità e la fratellanza si faranno largo nel cuore del vecchio usuraio, che per la prima volta trascorrerà il Natale con il nipote Fred e la sua famiglia. Una vera e propria favola di Natale.

CAPODANNO AL TEATRO DI VARESE

Il 31, per festeggiare il nuovo anno in modo particolare e scoppiettante, l’appuntamento è dalle ore 22.00 con Raul Cremona e il suo show Magic Party Capodanno a Teatro. Un evento dedicato e realizzato per concludere l’anno in spensieratezza e sorrisi. Ogni spettatore riceverà una bag contenente 1 mini spumante, 1 mini panettone, 1 flut e tovagliolo per brindare al nuovo anno all’esterno del Teatro in modo da seguire le regole di prevenzione covid per cui non è possibile brindare all’interno.

ANDREA PUCCI, AGGIUNTE DUE DATE

E le proposte artistiche del Teatro di Varese non smettono di sorprendere: a grande richiesta si aggiungono in calendario due nuove date di Andrea Pucci. Il suo spettacolo “Il meglio di…” dopo il sold out per l’11 e 12 febbraio 2022, tornerà al Teatro di Varese per due repliche il 27 e 28 maggio.

