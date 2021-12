Albizzate saluta Andrea Cossu: anima di tante iniziative tra impegno, musica e ciclismo

Una passione che ha lasciato il segno nel mondo del ciclismo e delle comunità tra Albizzate e Besnate: sono in molti, in queste ore, a rivolgere un pensiero ad Andrea Cossu, Albizzatese, scomparso in seguito ad un malore nella sua Sardegna, dove da poco si era trasferito dopo la pensione.

Cossu era una di quelle persone sempre impegnate ad organizzare qualcosa: nello sport, nella musica, nel sindacato. Sempre in prima linea, “cuore pulsante di tutte le cose che ha fatto”, ricorda qualcuno.

Al centro della sua passione c’era soprattutto la bicicletta. Cossu è stato tra i fondatori e tra i principali animatori dell’associazione MTB92 e tra i collaboratori dell’A.S. Besnatese. Una passione che guardava oltre allo sport, non solo come attività ma come occasione di unione e ritrovo. Fin dalle feste dell’Unità ad Albizzate dove era anima dei tornei sportivi, o nelle iniziative di paese, dalla Stracascine alle gare di ciclocross, sempre impegnato in prima linea.

La notizia della sua scomparsa ha raggiunto parenti e amici nella giornata dell’8 dicembre. Andrea Cossu aveva 66 anni.