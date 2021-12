Alex Zanardi è tornato a casa: trascorrerà il Natale con la famiglia

A oltre un anno e mezzo di distanza dal terribile incidente in handbike avvenuto a Pienza, in Toscana, Alex Zanardi è potuto tornare a casa e trascorrerà in famiglia le festività natalizie. Lo ha annunciato Luca Pancalli, presidente del CIP (il Comitato Italiano Paralimpico) alla cerimonia di consegna dei Collari d’Oro del Coni a Roma e lo ha confermato anche la moglie di Zanardi, Daniela, attraverso il sito di BMW Italia, marchio cui l’ex pilota automobilistico è ancora legato.

Zanardi ha 55 anni e nella sua prima vita gareggiò ai massimi livelli sia nella Formula Uno sia nelle serie americane ma nel 1999 perdette le gambe in un tremendo incidente in gara al Lausitzring. Nella sua seconda vita si è trasformato in un formidabile atleta paralimpico (oltre a continuare a gareggiare in auto) tanto da vincere 4 ori e 2 argenti ai Giochi tra Londra 2012 e Rio 2016.

Molto attivo nella promozione dello sport per disabili, Zanardi stava appunto partecipando a una staffetta (non inteso come gara ma come manifestazione itinerante) nel giugno 2020 quando all’altezza di Pienza si scontrò con un camion a bordo della sua handbike. Le sue condizioni furono subito giudicate gravissime e lo sportivo bolognese da allora ha vissuto in ospedale e in centri di riabilitazione. Ora, da qualche tempo, il ritorno a casa annunciato solo oggi: «Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora – le parole della moglie rilanciate anche dalla Gazzetta dello Sport – anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni temporanei in cliniche speciali per effettuare misure di riabilitazione specifiche sul posto».

Zanardi non può ancora parlare ma riesce a comunicare con i familiari e sta seguendo un programma di riabilitazione anche fisica grazie ad alcune attrezzature specifiche.