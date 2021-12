All’antivigilia in via San Martino arriva Babbo Natale

Un nuovo avvistamento di Babbo Natale è annunciato per l’antivigilia di Natale: nel pomeriggio di giovedì 23 dicembre dalle 16 alle 18 il protagonista della Feste sarà in via San Martino per distribuire Candy canes, sorrisi e dolcetti a tutti.

Per i bambini sarà anche l’occasione per consegnare le ultime letterine.

L’iniziativa è promossa dai commercianti di via San Martino, nel centro pedonale di Varese.