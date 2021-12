Alle De Amicis di Busto Arsizio va in scena Dante: “Il covid non ha fermato l’omaggio al Sommo Poeta”

E’ stata finalmente messa in scena alle Scuole Secondarie di primo grado De Amicis di Busto Arsizio, sebbene in una forma ridotta al solo primo atto, quello dell’Inferno, la sceneggiatura nata grazie alla creatività di una classe terza del 2020, quando gli alunni guidati dalla professoressa Calloni si stavano impegnando ad omaggiare Dante Alighieri, non solo scrivendo una brillante e originale sceneggiatura, ma anche preparandone la rappresentazione. Poi l’inatteso Covid ha reso impossibile il compimento del progetto.

Il testimone è dunque passato all’attuale 3C che, dopo aver manipolato il testo l’anno scorso e dopo aver rimandato anch’essa più volte la rappresentazione a causa delle continue restrizioni pandemiche, sabato 18 dicembre ha finalmente messo in scena un simpaticissimo, quanto edificante, “Mi presento: sono Dante”. È la storia di un giovane Dante Pozzi alle prese con chi, a sua detta, è il suo omonimo, cioè il Sommo poeta, ed il suo duca Virgilio, in cammino nei cerchi della voragine infernale.

Per l’occasione l’aula magna è stata trasformata in un teatro, grazie ai preziosissimi interventi delle professoresse Santomarco e d’Aniello, che sono riuscite a guidare i propri alunni nella realizzazione di splendide scenografie realizzate esclusivamente con materiali di riciclo. Una scuola, insomma, quella delle De Amicis, davvero green: vecchie librerie diventate quinte teatrali, maschere di demoni infernali realizzate con recipienti di detersivo e una enorme porta infernale, talmente bella da donare nuova vita a quelle asettiche scatole di cartone contenenti le mascherine distribuite in questi mesi agli alunni della scuola.

Tra una terzina dantesca e l’altra (che i ragazzi hanno memorizzato in maniera impeccabile), la classe 3C diretta dalla prof.ssa Calloni ha potuto far assaporare al pubblico la straordinaria bellezza della Commedia dantesca a 700 anni dalla morte del Sommo poeta. Un plauso agli alunni e alle loro professoresse per la bravura e la tenacia dimostrata nel volerlo portare in scena nonostante tutti i problemi che la scuola ha vissuto in questi due anni.