All’Osteria La Tela di Rescadina una serata tra poesia e arte

L’Osteria la Tela di Rescaldina ospita una cena laboratorio venerdì 11 dicembre. Sarà presente lo scrittore e formatore di scrittura creativa Haiku Giovanni Benzi. Alle pareti le opere della mostra Minimalia collettiva del Cab di Busto Arsizio. Il Centro Artecultura Bustese è un’associazione costituitasi nell’ormai lontano 14 luglio 1977 con lo scopo primario di creare occasioni sempre nuove per far conoscere e diffondere l’arte a tutti i suoi livelli.

MINIMALIA è nata da una sfida: in un tempo in cui l’eccesso, l’apparenza, l’esagerazione si impongono quotidianamente, si è voluto proporre una forma di comunicazione ridotta, minimale che cercasse di condensare, sintetizzare, distillare. Si è quindi inteso favorire un dialogo fra i più naturali e spontanei nel mondo artistico : l’arte visiva e la poesia. Come forma poetica è stata scelta l’haiku, per la sintesi e l’ immediatezza che, come una freccia, colpisce il cuore e la mente di chi legge.

Sono oltre 40 le opere da “leggere” una ad una.