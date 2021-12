Alunni e una maestra positivi al Covid nella primaria “San Giovanni Bosco” di Bodio Lomnago

Alcuni alunni, e una maestra, sono risultati positivi al Covid nella primaria “San Giovanni Bosco” di Bodio Lomnago: la scuola sarà chiusa per quattordici giorni ed è prevista solo didattica a distanza per i bimbi dopo la decisione presa congiuntamente da Ats, dirigente scolastica e dal sindaco Eleonora Paolelli.

«Da domani scatterà l’ordinanza – spiega il sindaco – ma dopo la comunicazione diramata ieri, domenica, da Ats i genitori hanno deciso di tenere a casa i bambini già oggi, in via precauzionale. I positivi sono due ma ci sono alcuni casi di contatto. Visto che i cluster si stavano allargando, già la settimana scorsa avevamo deciso di sospendere il servizio di prescuola e doposcuola e questa settimana avremmo sospeso i trasporti con lo scuolabus».

Ora non sarà più necessario visto che le lezioni in presenza sono sospese. «Abbiamo anche un caso positivo tra i dipendenti del Comune – continua Eleonora Paolelli – ma non c’entra nulla con i casi registrati nella scuola primaria. Gli uffici comunali saranno chiusi oggi e domani per permettere la sanificazione dei locali e riapriremo solo dopo che tutti i dipendenti si saranno sottoposti al tampone. Il servizio sarà comunque garantito: ci saranno trasferimenti di chiamata e lavoreremo in remoto».

Per quanto riguarda la scuola è molto probabile che si torni in presenza dopo le feste di Natale. «Forse è anche meglio: speriamo che a inizio gennaio la situazione migliori». auspica, concludendo, la sindaca Paolelli.