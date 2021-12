Annullati due eventi a Luino, mantenuti quelli del 17 e del 18 dicembre

«Ci spiace comunicare che lo spettacolo di questo sabato sera 18 dicembre “Io e Billie” previsto al Teatro Sociale di Luino e la Piva di Natale di domenica 19 presso Palazzo Verbania sono annullate, a causa di quarantena fiduciaria di alcuni dei musicisti partecipanti», si legge in un post Facebook dell’Infopoint di Luino.

Rimangono invece invariati gli appuntamenti per venerdì 17, alle ore 20:30 presso Palazzo Verbania, per la presentazione del libro “Come un pesce rosso” di Michelangelo Bartolo, e di sabato 18, alle ore 20:45 presso la Chiesa del Carmine a Luino, per il concerto di Natale organizzato da Coro Città di Luino in collaborazione con Chorus Insubriae.