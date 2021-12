“Antonelli non ha visione, alle elezioni provinciali Italia Viva sostiene la concretezza amministrativa”

Alle prossime elezioni provinciali Italia Viva non parteciperà direttamente con il proprio simbolo di partito ma è Giuseppe Licata, ex consigliere provinciale e coordinatore provinciale, a spiegare la posizione del partito di Renzi in Provincia.

“Non ci saremo con una nostra lista perché crediamo nella necessità di aprire il dialogo con amministratori moderati che si riconoscono nei valori europeisti e condividono l’urgenza di imprimere una svolta radicale alla nostra Provincia – spiega Licata -. Si pongono così le basi per un progetto amministrativo innovativo, basato sulla concretezza, nell’interesse del nostro territorio e dei cittadini, che sarà sostenuto anche da amministratori che fanno riferimento ad Italia Viva”.

Secondo Licata, che era stato nella squadra amministrativa dell’ex presidente Gunnar Vincenzi a Villa Recalcati, il giudizio sulla gestione di Emanuele Antonelli è netto: «Riteniamo che l’Amministrazione Antonelli abbia dimostrato in questi anni incapacità di visione ed ha mancato del tutto l’obbiettivo di far assumere all’Ente quel ruolo di coordinamento e centro di competenze di cui i Comuni hanno un grande bisogno e che risulterà ulteriormente strategico quando, nei prossimi mesi, si dovranno costruire sinergie per cogliere al meglio le opportunità delle risorse del PNRR».

Da qui il sostegno ad una lista in particolare alle prossime elezioni del 18 dicembre: «Per questo crediamo nel progetto “Varese Provincia Europea”. Una lista civica composta da amministratori di valore in grado di anteporre l’interesse del territorio alle dinamiche dei partiti e che siamo certi potrà proiettare con le sue proposte la nostra provincia in una dimensione davvero europea».