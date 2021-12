Anziana cade in casa di notte, salvata dai carabinieri di Laveno Mombello

Mercoledì sera 1° dicembre i Carabinieri di Laveno Mombello hanno salvato anziana donna che era caduta in bagno sbattendo la testa e procurandosi una ferita profonda.

Il fatto è avvenuto attorno alle 23: la donna ha gridato aiuto facendosi sentire dai vicini che prontamente hanno allertato il 112. L’anziana di 95 anni era riversa a terra non riusciva a rialzarsi. I carabinieri intervenuti sul posto hanno sfondato il vetro della finestra posto sul balcone al primo piano dello stabile e dopo aver scavalcato hanno soccorso la signora, in attesa dell’arrivo del 118. Poiché all’interno dell’abitazione vi era anche del fumo ed odore di bruciato i militari si sono diretti in cucina dove hanno trovato un pentolino sul fuoco che hanno spento scongiurando il peggio.