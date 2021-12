Apre l’Emporio di Casa Macchi, Morazzone e il Fai scommettono sul “negozio di vicinato”

Sarà inaugurato domenica 5 dicembre alle ore 10 l’Emporio di Casa Macchi a Morazzone, in piazza Sant’Ambrogio. Alla cerimonia d’apertura organizzata dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano e dal Comune di Morazzone interverranno il sindaco Maurizio Mazzucchelli, Daniela Bruno, Paola Candiani e Marco Di Luccio, responsabili dei Beni Fai, Elisa Fagnani, membro della Commissione centrale di beneficenza di Fondazione Cariplo, Stefano Bruno Galli, Assessore all’Autonomia e alla Cultura di Regione Lombardia, Marco Magnifico, Vicepresidente FAI.

È il sito del Fai a spiegare come è nato l’emporio di Casa Macchi: il FAI ha voluto dare una seconda vita agli arredi anni Venti della Casa del Miele, un negozio storico di viale Zara a Milano, già in crisi da tempo che non è riuscito a riprendersi dopo l’ultimo lockdown. Gli sgabelli, gli espositori di caramelle e le scatole di latta, persino la bicicletta per le consegne sono stati trasferiti a Casa Macchi..

“Nell’ottica dell’economia circolare che si basa sulla gestione sostenibile delle risorse, sul riuso e riutilizzo in maniera virtuosa e senza sprechi, ogni oggetto può trovare il posto adatto per continuare la sua funzione: così abbiamo deciso di riallestire gli arredi della Casa del Miele di Milano nell’emporio di Casa Macchi, nel centro storico di Morazzone in provincia di Varese, che conserverà il valore sociale delle botteghe di altri tempi. Grazie al contributo di Fondazione Cariplo, il FAI ha rilevato gli arredi, gli oggetti e gli espositori originali in legno di noce massello e frassino, per restaurarli e ricollocarli nel nuovo esercizio commerciale di vicinato che troverà posto in alcune sale di Casa Macchi, Bene FAI dal 2016 grazie al lascito testamentario di Maria Luisa Macchi. Ad una quasi totale scomparsa di attività commerciali e servizi del centro del paese, il FAI risponde scommettendo sull’apertura di un nuovo esercizio di vicinato: una drogheria dove trovare, a prezzi calmierati, generi di prima necessità, con particolare attenzione ai prodotti di cartoleria per i bambini e ai prodotti del territorio, e un luogo a cui fare riferimento per gruppi di acquisto, ritiro pacchi, stampa di documenti.

Per quanto riguarda invece il cantiere di restauro della Casa che ha preso il via nell’autunno del 2019, alla fine dello scorso anno ha visto il completarsi dei restauri del tetto e dei fronti esterni; dopo l’inaugurazione dell’emporio, per la festa di Sant’Ambrogio patrono del paese, la casa-museo sarà aperta al pubblico entro il prossimo anno.