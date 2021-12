Aprirà in via Rossi a Varese un nuovo punto tamponi gestito dai medici di medicina generale e Croce rossa

Un nuovo punto tamponi aprirà a Varese gestito dai medici di medicina generale. È quanto annuncia la task force di Regione Lombardia al lavoro per potenziare l’attività di screening.

Dopo l’avvio del punto all’ex caserma dell’aeronautica a Gallarate, avviato ieri con due linee da potenziare nei prossimi giorni fino ad arrivare a 6, nel capoluogo varesino verrà attivato un secondo punto erogativo oltre a quello gestito dall’Asst Sette Laghi all’ospedale di Varese. Probabilmente sarà operativo sin dalla metà della prossima settimana.

Il nuovo centro sarà allestito in via Rossi, esattamente nel parcheggio di Ats Insubria dov’era lo scorso anno. Sarà in modalità “drive trough” e vedrà coinvolta una trentina di medici curanti, insieme alla Croce Rossa comitato di Varese mentre la circolazione sarà regolamentata dall‘associazione Carabinieri in congedo. L’accesso sarà riservato solo a chi avrà la prenotazione richiesta dal proprio medico curante.

Altri centri erogativi all’interno del sistema sanitario regionale sono al Centro polispecialistico Beccaria di Varese, al Lifebrain di Tradate, Toma Advanced di Busto Arsizio; Istituto clinico Mater Domini di Castellanza.

Ricordiamo che, in base alle nuove disposizione regionali, saranno coinvolti nei tamponi del servizio sanitario regionale i casi sintomatici, quelli attestanti la guarigione, la chiusura quarantene, la sorveglianza e il rientro dall’estero.

«Le azioni – spiega Guido Grignaffini, incaricato dalla vicepresidente della Regione Lombardia di guidare la task force tamponi – riguardano in generale l’apertura di nuovi centri, in collaborazione anche con privati accreditati e cooperative di Medici di Medicina Generale (MMG), oltre all’estensione oraria e all’aumento delle prestazioni nei fine settimana in tutti i centri esistenti. Condivido con la vicepresidente Moratti l’apprezzamento per il crescente impegno dei medici di base, sia presso i propri ambulatori, sia nei punti tampone”.

L’incremento previsto in provincia di Varese è di 4100 tamponi a settimana

Di seguito le altre azioni previste per ogni ATS della Lombardia.

MILANO – Almeno 4 nuovi centri a Trenno, Rho-Fiera, alta Martesana, lodigiano ed estensione oraria per i centri esistenti, oltre a maggiore copertura nel fine settimana. Incremento atteso tamponi: per la prima settimana di gennaio +10/15.000, a regime dal 10 gennaio +45.000 a settimana.

BERGAMO – 1 nuovo centro già operativo (Antegnate), un ulteriore centro dal 10 gennaio. Incremento atteso tamponi: +4.500 settimana.

BRESCIA – 1 nuovo centro a Iseo. Incremento atteso tamponi: +4.800 a settimana.

BRIANZA – 4 nuovi centri di prossimità gestiti da cooperative di MMG a Vedano, Cesano Maderno, Besana e Nova Milanese. Incremento atteso tamponi: +3.900 già effettivo, +2.500 dal 10 gennaio.

MONTAGNA – 2 nuovi centri in attivazione a Edolo e Villa di Tirano. Incremento atteso tamponi: +1.600 a settimana.

PAVIA – 1 nuovo centro a Montescano. Incremento atteso tamponi: +1.100 a settimana.

VAL PADANA – Incremento atteso tamponi: +500 a settimana