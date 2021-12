Area spa di Vizzola Ticino potenzia le dotazioni dei vigili del fuoco per la ricerca persone

Un nuovo sistema per “mappare” le celle telefoniche in una zona e aiutare a velocizzare le ricerche: è il sistema – hardware e software – donato ai vigili del fuoco da Area Spa, società specializzata in tecnologie di intercettazione che ha sede a Vizzola Ticino, di fianco all’aeroporto di Milano Malpensa.

Malpensa si trova in provincia di Varese e il comando varesino – il numero 88, a livello nazionale – è pioniere per quanto riguarda la ricerca persone con strumenti tecnologicamente avanzati.

Il nucleo del comando di Varese fa riferimento al “Gruppo sperimentale nazionale tecnologie innovative ricerca persone” e di fatto è proprio al comando di Varese che si conduce l’attività più sperimentale e innovativa, anche con frequenti missioni su altri territori del Nord Italia.

Accanto ad altri sistemi, ora il nucleo “squadra ricerca Gsm” (come appare sulle patch delle divise) potrà usufruire anche dello strumento di analisi delle cellule telefoniche diArea. «Una tecnologia proprietaria sviluppata da noi – spiega Alessandro Mistò, consigliere delegato di Area Spa – che consente di mappare le celle telefoniche più rilevanti sul territorio, in tempo reale, per consentire poi una ricerca più mirata dei cellulari delle persone disperse».

Il nuovo strumento è stato consegnato nella sede di Vizzola al funzionario del comando di Varese ingegnere Domenico Battaglia, accompagnato dal vigile qualificato Massimo Isgrò e dal caposquadra Stefano Gaiara, della “Squadra ricerca Gsm”.