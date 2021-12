Associazioni di malati e disabili in presidio fuori dall’ospedale di Gallarate : “Non azzerate i servizi”

Sabato 11 dicembre si ritroveranno alle 10.30 fuori dall’ospedale Sant’Antonio di Gallarate. Sono le associazioni dei malati, delle persone disabili e del volontariato che chiedono di essere coinvolte sulla programmazione dei bisogni di salute del territorio.

La richiesta arriva dopo un periodo di grande emergenza legata al Covid che ha imposto la “resilienza”. Oggi, in fase di ripresa, le associazioni sostengono che “non è tollerabile un ridimensionamento e azzeramento dei servizi, percepito come un’interruzione di pubblico servizio”.

« Vi è la necessità – si spiega in una nota – di mantenere comunque, anche in attesa dei tempi di un nuovo ospedale, i servizi essenziali per la salute della comunità ( che non sono solo quelli urgenti)».

I rischi che le associazioni vogliono evidenziare sono:

– Continuare a pensare solo una medicina di attesa invece di promuovere una medicina protettiva e di iniziativa

– Pensare solo a una medicina dell’acuto

– Dimenticare la dimensione e la gravità del problema salute appresentato dalle riacutizzazioni in politologie e dalle cronicità critiche e complesse che necessitano di ospedalizzazione

-Promuovere solo una medicina dell’eccellenza in ambiti ospedalieri specifici

– Focalizzarsi solo su un bisogno sanitario e progettare solo in termini di sanità e non di salute

Le associazione annunciano un’interpellanza al Presidente Attilio Fontana e all’assessore al Welfare Letizia Moratti per la riattivazione urgente dei servizi essenziali e ulteriori iniziative di promozione del percorso di valorizzazione e riorganizzazione delle risorse del territorio.