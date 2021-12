Astuti: “Inaccettabile non aprire Le Fontanelle a Malnate. Serve subito una soluzione”

«Inaccettabile non aprire il centro vaccinale alle Fontanelle di Malnate». Il consigliere regionale e capodelegazione del Pd in Commissione sanità Samuele Astuti commenta così la notizia che il centro vaccinale, pur previsto dalla Regione, non sarà aperto.

«Sono settimane- attacca Astuti- che nella nostra provincia i cittadini lamentano difficoltà sia nel fare i tamponi sia nella prenotazione dei vaccini a causa del numero insufficiente di centri dedicati. La situazione è critica soprattutto nell’Asst 7 laghi. Ora si annuncia che non sarà aperto neppure l’annunciato centro delle Fontanelle a Malnate. Bisogna trovare al più presto una soluzione. Mi auguro che non sia davvero solo una questione di soldi tra la Provincia di Varese e l’Asst 7 laghi. In un momento di grave recrudescenza della pandemia questo sarebbe uno schiaffo ai cittadini imperdonabile».