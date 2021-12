Astuti: “Nel Varesotto cinque giorni d’attesa per un tampone. È necessario potenziare i centri”

Nel Varesotto è sos tamponi. A lanciare l’allarme è il consigliere regionale e capodelegazione del Pd in Commissione sanità, Samuele Astuti che spiega: “Nel Varesotto il tempo d’attesa per un tampone arriva fino a cinque giorni, i centri sono pochi, per cui succede di dover percorrere anche 40 chilometri per arrivarvi, il che porta molti a rinunciare al test. In questo modo salta completamente il tracciamento e questo proprio nel momento di una gravissima recrudescenza della pandemia, che vede nella nostra provincia numeri allarmanti e in costante peggioramento”.

“Gli operatori sanitari – continua Astuti- ancora una volta stanno dando l’anima nel loro lavoro, con dedizione e generosità ma Regione Lombardia sta dimostrando un’inefficienza e una disarmante incapacità organizzativa. E’ inaccettabile. E’ assolutamente necessario potenziare i centri tamponi, ad esempio aprendo un centro alle Fontanelle di Malnate, uno spazio disponibile visto che si è deciso di non aprirvi il centro vaccinale programmato. Tutte le istituzioni devono collaborare per garantire un’offerta adeguata di tamponi”.

“Il tracciamento– conclude Astuti- è l’unico modo, unito ai vaccini, per combattere la nuova ondata dalla pandemia. Non si può rinunciare. Per questo siamo disponibili a fare la nostra parte, con spirito costruttivo”.