Ats ancora assente: alla primaria di San Fermo DAD prolungata per 5 giorni

“Individuata la necessità di avere disposizioni chiare da parte di Ats nei confronti delle famiglie degli alunni segnalati, come caso Covid19 o contatto stretto, si comunica che per i giorni di mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 dicembre, le attività didattiche non saranno svolte in presenza ma in modalità DAD”.

Così si legge sulla circolare pubblicata nella serata di lunedì 13 dicembre dalla preside Luisa Oprandi rivolta ai genitori e ai docenti della primaria IV Novembre di San Fermo, dove si registrano almeno 15 casi positivi tra gli studenti (circa 250 distribuiti su 12 classi).

A partire dall’8 dicembre la dirigente scolastica ha attivato la Didattica a distanza per la classe in cui si registrano ad oggi il maggior numero di casi positivi, poi messa in quarantena da Ats sabato 11 dicembre, con tre giorni di ritardo. Nel frattempo, sempre sabato, Ats ha messo in quarantena il gruppo del doposcuola, e altri casi indice, o di verifica in t0, sono emersi positivi in diverse classi dello stesso plesso.

Da qui la scelta della dirigente di attivare la Dad per tutta la IV Novembre, inizialmente solo per le giornate di lunedì e martedì, ora per tutta la settimana dal 14 al 17 dicembre «su indicazione anche del corpo docente» .

Dal canto loro i genitori lamentano ritardi di Ats nel comunicare i provvedimenti che riguardano l’intera classe, con conseguenti difficoltà nel giustificare assenze dal lavoro per la cura dei figli. Segnalata anche l’impossibilità di prenotare i tamponi molecolari offerti dal sistema sanitario pubblico in tempi utili per rispettare le scadenze di t0 e t5. Poco apprezzata l’alternativa dei test antigenici in farmacia perché poco attendibili (dato l’alto indice ufficiale di errore attorno al 20%) e perché rappresentano comunque un costo per le famiglie.

“Ai collaboratori scolastici è prescritto il servizio di pulizia, igienizzazione e sanificazione del plesso”, si legge ancora nella circolare.