Attenzione alla chiusura diurna degli svincoli sull’autostrada A8 per Varese

A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER DUE ORE LO SVINCOLO DI SOLBIATE ARNO

Sulla autostrada A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione del cavalcavia di svincolo, dalle 11:00 alle 13:00 di lunedì 20 dicembre, sarà chiusa lo svincolo di Solbiate Arno, in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire a Castronno.

A8 MILANO-VARESE: CHIUSO LO SVINCOLO DI CASTRONNNO

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di potatura delle essenza erboree, dalle 10:00 alle 16:00 di lunedì 20, martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Castronno, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa, si consiglia: in entrata verso Milano, Gazzada o Solbiate Arno; in uscita da Varese, Gazzada o Buguggiate.