Aule fredde all’Itet Daverio Casula di Varese, studenti costretti a fare lezione in corridoio

L’Itet Daverio Casula di Varese è ancora al freddo. Da quando è iniziata la stagione invernale e per buona parte di ottobre i caloriferi sono rimasti sempre spenti, salvo qualche rara eccezione solo in alcune classi dove però la temperatura resta sempre tiepida.

Dalla Provincia era arrivata una risposta in merito ad un problema alla caldaia che era in fase di manutenzione. Gli studenti e il corpo insegnanti speravano – sempre con un certo scetticismo – che la situazione sarebbe stata risolta in breve tempo.

Ma così non è stato: dopo quasi un mese e mezzo i caloriferi sono stati accesi, hanno funzionato per qualche tempo (anche se solo in parte dell’istituto), ma una settimana fa una tubatura si è rotta e si è quindi ripresentato il problema del riscaldamento spento.

«Nell’istituto ci sono attualmente aule troppo fredde e quindi non utilizzabili – denunciano gli studenti -. Molti alunni sono costretti a fare lezione in in corridoio, per cercare un po’ di riparo dal freddo insostenibile delle aule».