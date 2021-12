Auser Varese cerca volontari in Servizio Civile, tre i posti a disposizione per il 2022

È aperto il bando del Servizio Civile Universale per l’anno 2022: Auser Volontariato Varese ha a disposizione tre posti.

Come per tutti i progetti delle diverse realtà, la domanda va presentata entro il 26 gennaio 2022.

Auser è una associazione di volontariato che offre servizi di telefonia sociale, di accompagnamento protetto verso i luoghi di cura per persone anziane fragili o disabili e malati oncologici, di sostegno alla persona con aiuto per la spesa, consegna farmaci, disbrigo pratiche, ecc.

«Pensiamo che passare un anno in Auser possa essere un’esperienza di grande impatto emotivo e formativo per ragazzi dai 18 ai 28 anni».

La domanda va poi formalizzata, ma prima di tutto da Auser invitano a contattare e inviare il curriculum, al 333 6203578 o ad auservolontariatovarese.gmail.com

Il Servizio Civile è aperto ai giovani tra 18 e 28 anni. Il rimborso erogato dallo Stato è di 444,30 euro al mese.