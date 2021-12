Autolinee Varesine precisa: “Nessun prelievo di 10 euro per i pagamenti elettronici”

L’azienda Autolinee Varesine risponde al lettore che ieri aveva denunciato il blocco di 10 euro sulla sua carta di credito per il pagamento elettronico del biglietto dell’autobus da 1,40 euro.

«Chiunque usa una carta di credito dovrebbe conoscere il concetto della preautorizzazione dell’importo. Succede la stessa cosa al distributore di benzina automatico. Sui pullman di Varese come in poche altre città funziona allo stesso modo. La preautorizzazione non viene contabilizzata».

Proseguono dall’azienda: «Curioso che l’utente abbia ricevuto quella risposta dalla biglietteria che ogni giorno gestisce una serie di domande di questo tipo. Varese è la seconda città d’Italia dove è possibile pagare su tutti i pullman della città il sistema di pagamento elettronico. Sono quasi 300 le persone che ogni giorno usano questo sistema. Vuol dire che funziona ed è apprezzato».