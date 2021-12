Autovelox della Polizia dal 13 al 19 dicembre in Lombardia e in provincia di Varese

Come ogni settimana la Polizia di Stato comunica le tratte stradali della Lombardia dove saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità. Un invito a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti, oltre a non incorrere in multe e decurtazione dei punti della patente.

Ecco quindi dove saranno gli autovelox della Stradale da lunedì 13 a domenica 19 dicembre (in rosso le strade interessate in provincia di Varese). Non sono previste postazioni per i giorni 14 e 16 dicembre.

Lunedì 13 dicembre

Strada Provinciale SP 233 Varesina VA

Mercoledì 15 dicembre

Autostrada A 9 – Lainate – Como – Chiasso VA

Autostrada A 9 Lainate-Chiasso CO

Strada Statale SS 236 Goitese MN

Strada Statale SS 36 del lago di Como e dello Spluga LC

Strada Provinciale SP 128 Treviglio-Brignano-Cologno al Serio BG

Strada Provinciale SP 142 Boltiere – Pontirolo – Treviglio BG

Nuova Strada ANAS NSA 599 della Valle del Tresa VA

Venerdì 17 dicembre

Strada Statale SS 9 via Emilia LO

Strada Statale SS 9 via Emilia MI

Strada Provinciale SP 235 di Orzinuovi LO

Strada Provinciale SP 235 di Orzinuovi PV

Sabato 18 dicembre

Strada Statale SS 38 dello Stelvio SO

Strada Statale SS 629 del Lago di Monate VA

Strada Statale SS 9 via Emilia MI

Strada Statale SS 9 via Emilia LO

Strada Provinciale SP 235 di Orzinuovi LO

Strada Provinciale SP 235 di Orzinuovi PV

Domenica 19 dicembre

Strada Statale SS 9 via Emilia MI

Strada Statale SS 9 via Emilia LO

Strada Provinciale SP 235 di Orzinuovi LO

Strada Provinciale SP 235 di Orzinuovi PV