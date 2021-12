Una azienda varesina nella top ten dei grandi esportatori d’Italia

Nella top ten dei grandi esportatori italiani c’è una azienda di Varese, la Fumagalli srl. Con il 96,64% di quota di export è al settimo posto di “Campioni dell’export”, la classifica elaborata dal Sole 24 Ore con Statista. Dei 21.816.000 euro fatturati nel 2020, la Fumagalli ha esportato prodotti pari a 21.084.000 euro posizionandosi all’interno della top ten dei “grandi esportatori” d’Italia.

La classifica, a cui si accede per autocandidatura, ha selezionato 200 tra 9000 aziende che producono beni in Italia ed esportano a livello internazionale e mondiale. Per essere incluse, le società dovevano avere avuto nel 2020 un fatturato tra 1,5 e 500 milioni di euro.

L’azienda Fumagalli , con sede in via Cà Bassa a Varese, è stata fondata 48 anni fa, nel 1973 e produce lampioni da esterno in materiale composito, realizzati con una tecnologia inventata all’interno dell’azienda. Gli apparecchi, come previsto dal bando, sono prodotti e assemblati interamente all’interno della fabbrica varesina, e sono leader mondiali nel settore dell’illuminazione da esterno in resina.

«Noi produciamo luci da esterno: giardini, parchi. Sono realizzati in un materiale composito in resina con una tecnologia inventata da mio padre Giancarlo, che è ancora l’amministratore unico dell’azienda – spiega Emmanuele Fumagalli – I nostri prodotti sono realizzati in via Cà Bassa dalla progettazione alla vendita».

La Fumagalli vende, attraverso importatori, in 130 paesi: «Per noi il Medio Oriente è un mercato molto importante: il 35% del fatturato arriva da li – spiega- Ma in realtà vendiamo in tutto il mondo: dall’Europa all’America Latina, agli Stati Uniti e molto altro». Una situazione che arriva da lontano: «Mio padre ha deciso fin dall’inizio di esportare: una scelta che si è rivelata vincente. Alla fine siamo piu conosciuti all’estero che in Italia».