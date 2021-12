I Babbi Natale in vespa regalano panettoni e sorrisi da Laveno a Ispra

Si è svolta domenica 19 dicembre la seconda edizione dei Babbi Natale in vespa del Vespa Club Tre Laghi. In pole position l’apecar carica di doni, musica e tanto buonumore, a seguire le vespe addobbate per l’occasione.

La prima tappa è stata Casa Adele di Comabbio, una struttura che si occupa di bambini con problematiche familiari che dopo un percorso educativo e di crescita affettiva vengono reinseriti nelle loro famiglie; qui i “Babbi Natale” hanno portato oltre ai classici doni e panettoni, un pochino di spensieratezza ai bimbi ospitati che “in cambio ci hanno scaldato il cuore con grandi occhi stracolmi di sorpresa e tanti sorrisi”, raccontano i protagonisti di questa giornata.

Ripartiti da Casa Adele, sono giunti a Laveno. Il Lago Maggiore ha fatto da cornice alle “renne”, e sono stati distribuite caramelle e fette di panettone ai passanti: “È stato bello ed emozionante vedere i bimbi avvicinarsi un pochino timorosi, ma lo è stato ancora di più vedere gli sguardi degli adulti tornare bambini”.

“Siamo poi risaliti sulle nostre “slitte” girovagando per i vari paesi così da poter diffondere lo Spirito Natalizio; fino a ritrovarci all’ora di pranzo con i motoci listi del raduno invernale chiamato Motopinguino. Dopo la pausa pranzo, nel pomeriggio, siamo “atterrati” nel piazzale di Villa Fiammetta a Ispra e abbiamo consegnato i panettoni agli ospiti che occupano la struttura”.

Il Vespa Club Tre Laghi ringrazia tutti i suoi Babbo Natale che ora hanno messo a riposo le proprie “renne” fino al prossimo Natale…