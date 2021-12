Babbo Natale arriva sulle acque del Ticino per ritirare le letterine dei bambini

Babbo Natale arriva in gommone sulle acque del Ticino: domenica 12 dicembre, alle ore 15.30, verrà a ritirare le letterine dei bambini, con appuntamento in via Alzaia del Naviglio Grande 14 a Lonate Pozzolo (di fronte all’osteria dello sperone)

L’evento è proposto dalla Power River, associazione sportiva dilettantistica di Somma Lombardo che propone anche iniziative per bambini.