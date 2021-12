Babbo Natale ha sede a Castellanza: 370 scatole in regalo ai bisognosi

Un salone pieno di pacchi regalo da donare a chi ha più bisogno. A Castellanza l’iniziativa delle scatole di Natale ha riscosso un successo senza precedenti con 370 regali confezionati per scaldare il cuore delle famiglie seguite dalla Mensa del Padre Nostro.

In ogni scatola sono stati inseriti vestiti, sciarpe, cappelli, coperte, prodotti per la cura del corpo, o giochi, in base all’età della persona a cui è destinato il pacco: «Quest’anno – spiega Adriano Broglia della Mensa del Padre Nostro, responsabile dell’iniziativa che ha visto la preziosa collaborazione di CasaRinghio – è stata fondamentale la partecipazione delle scuole cittadine che hanno donato tantissime scatole: altre sono state consegnate da famiglie o singole persone che con generosità hanno risposto al nostro appello. I doni saranno consegnati alle 74 famiglie che seguiamo come associazione per poterli scartare il giorno di Natale. Quelle che avanzeranno saranno donate ai figli dei detenuti del carcere di Busto Arsizio e Pavia».

La Mensa del Padre Nostro ha acquistato anche 80 tessere da 25 euro dal supermercato Tigros da distribuire ai suoi assistiti insieme ai pacchi con i generi alimentari questa settimana particolarmente ricchi, con cotechino, lenticchie e altre prelibatezze.

Le iniziative di solidarietà sono state presentata oggi alla presenza del sindaco Mirella Cerini e del vicesindaco Cristina Borroni.