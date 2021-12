Baby gang in azione a Busto Arsizio, identificati e denunciati quattro minorenni

Una settimana fa avevano malmenato e rapinato due giovanissimi dopo aver fatto irruzione all’interno del “Palariosto” di Busto Arsizio.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno identificato quattro minorenni, componenti del gruppetto che la sera di venerdì 10 dicembre avevano anche minacciato allenatori e giovanissimi atleti e danneggiato un infisso.

Subito dopo gli stessi giovani, allontanati dal palazzetto, in centro a Busto Arsizio avevano incrociato due quattordicenni e avevano rapinato entrambi, rubando scarpe e soldi.

I quattro sono stati identificati grazie alla visione delle immagini registrate da varie telecamere e al lavoro svolto in coordinamento tra Polizia e carabinieri.

La sera del raid infatti, una pattuglia è riuscita a identificare uno dei ragazzi che stava scappando dopo aver rapinato i due giovanissimi in via Ugo Foscolo. La visione dei video ha poi permesso di stabilire che il gruppetto filmato prima della rapina era composto dagli stessi individui che si sono poi dati alla fuga.

Oltre al primo ragazzo fermato subito, sono stati identificati altri tre minorenni, residenti tra Busto Arsizio e comuni limitrofi: sono stati denunciati alla Procura della Repubblica dei Minorenni per rapina. Sono in corso indagini per risalire all’identità degli altri componenti del gruppo.