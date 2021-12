Baby gang e degrado, la Lega deposita due interrogazioni in consiglio comunale a Varese

Sicurezza, prevenzione del disagio giovanile e vivibilità dei quartieri. Queste, in sintesi, le tematiche che la Lega di Varese, grazie al vicecapogruppo in Consiglio comunale Stefano Angei, porta all’attenzione dell’amministrazione, attraverso due interrogazioni che il consigliere leghista depositerà durante la seduta di questa sera.

SICUREZZA E BABY GANG

Nella prima, legata al tema scottante delle baby gang e degli episodi di violenza che purtroppo hanno avuto luogo nella nostra Città, Angei pone il problema “dell’ormai quotidiana presenza di articoli sulla stampa che parlano di aggressioni ad opera di gruppi di giovani e giovanissimi, nei confronti non solo dei propri coetanei, ma anche di cittadini più adulti” di come “Varese sia stata citata a livello nazionale come esempio dei problemi legati alla presenza di baby gang”.

“Il Comune di Varese, in quanto istituzione più vicina al territorio, ha un compito fondamentale nei confronti dei giovani, in particolar modo sotto l’aspetto della prevenzione del disagio giovanile – spiega Angei – chiedo quindi di sapere se l’amministrazione abbia intrapreso oppure intenderà intraprendere azioni urgenti per risolvere queste problematiche. E se, a questo proposito, voglia studiare dei percorsi condivisi con gli istituti scolastici, le associazioni di volontariato, le associazioni sportive e tutti gli altri potenziali attori coinvolgibili, per arginare in primis il fenomeno delle baby gang, e per istruire i giovani a un concetto di legalità e di civile convivenza, in una società come quella nella quale viviamo noi, con sempre meno valori fondanti, che dovrebbero invece essere trasmessi ai giovani”.

QUARTIERI

Sul fronte della lotta contro il degrado e i disagi nei quartieri, il vicecapogruppo presenterà un’interrogazione a seguito del gazebo effettuato dalla sezione della Lega a Capolago, presentando quindi la lista delle problematiche rilevate dal confronto con i cittadini. “Il parcheggio del cimitero di Capolago risulta ad oggi sprovvisto di un adeguato sistema di illuminazione, tale ha chiaramente delle ripercussioni sull’aspetto della sicurezza – sottolinea il Consigliere comunale – inoltre, esiste l’impellente necessità di riqualificare l’area dell’“Ex floricoltura”, risultante abbandonata, nella quale i cittadini lamentano la presenza di roditori e rifiuti, oltre a bivacchi. Chiediamo una risposta a queste problematiche”. Infine, “dal momento che è stata dichiarata, da questa amministrazione, la volontà di realizzare un’area parcheggio attigua al circolo di Capolago, chiediamo di sapere tempi e modalità almeno indicative di questo progetto” conclude Angei.