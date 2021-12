Bagnolandia, leader nella vendita di sanitari per il bagno online

L’arredo bagno è uno dei settori che ha saputo resistere meglio di altri all’onda d’urto negativa dovuta al Covid-19. Questo è stato possibile anche grazie al supporto che i canali digitali online hanno potuto dare alle vendite. Il mercato dell’arredo bagno ha un valore di circa 3 miliardi di euro secondo le quanto rivela Assobagno. Le prospettive future ci trasmettono un quadro in crescita dell’8,5% per il 2021, non solo per l’export ma anche, e soprattutto, per quanto riguarda l’incremento della domanda interna.

Una particolare attenzione viene riposta alla produzione Made in Italy, decisamente in ripresa rispetto al passato. Nel 2021 possiamo notare segnali di crescita già nel periodo gennaio-giugno 2021, rispetto ad esempio al primo semestre dello scorso 2020. Da questo confronto emerge che le vendite del sistema arredo bagno sono aumentate del 47,2%, con un trend positivo nel mercato interno, con +62,4%.

La crescita è dovuta anche alle realtà imprenditoriali che vendono online e che hanno permesso al consumatore di acquistare sanitari per il bagno online, in pochi click, e nel pieno rispetto delle regole anti-Covid. Basta una semplice ricerca per vedere che online è possibile trovare numerose piattaforme che si sono distinte, negli ultimi anni, nel settore dell’arredo bagno. Tra le principali troviamo Bagnolandia, leader nella vendita di sanitari con un servizio di assistenza eccellente e un catalogo prodotti ben assortito con i migliori brand. All’interno del portale è possibile trovare numerosi brand italiani, specializzati nella produzione di sanitari, rubinetterie e rivestimenti con materie prime di qualità e soluzioni tecnologiche all’avanguardia: Ceramica Globo, Ideal Standard, Pozzi-Ginori, Cerasarda, Ceramica Cielo solo per citarne alcuni.

Sappiamo quanto possa essere complesso l’acquisto di un sanitario online, soprattutto se non si hanno le idee chiare e non si conosce bene il settore. Gli accorgimenti da prendere sono tanti, così come la paura di sbagliare. Ecco perché molto spesso l’acquisto online è considerato estremamente utile: poter contare su un’ampia scelta di prodotti e su un’assistenza che ti guida passo passo, proprio come in un negozio fisico, è un vantaggio da non trascurare. Sotto questo aspetto, Bagnolandia è uno dei punti di riferimento più forti presenti oggi online.

Acquistare sanitari online su Bagnolandia

Per capire la qualità del servizio è sufficiente cercare online i portali più consigliati per l’acquisto dei sanitari per il bagno. Il sito www.bagnolandia.it è uno tra i più rinomati in quanto caratterizzato da numerosi vantaggi per il consumatore che pochi altri riescono a garantire.

Da un lato troviamo un’assistenza dedicata al pre e al post vendita, dall’altro lato possiamo contare su una selezione di brand tra i migliori in commercio a prezzi convenienti, ed infine, un aspetto da non sottovalutare, garantisce spedizioni veloci e reso garantito.

Si tratta di dettagli importanti quando si cerca un sito affidabile a cui rivolgersi per comprare online i sanitari. Questi accorgimenti sono da tenere a mente sempre, soprattutto quando si tratta di acquistare l’arredamento per il bagno tramite una piattaforma online.

Un catalogo ampio a prezzi convenienti

Quando si parla di arredo per il bagno la qualità dei prodotti deve essere messa al primo posto. Questa stanza, insieme alla cucina, rappresenta uno degli ambienti in cui trascorriamo la maggior parte del tempo, ci prendiamo cura di noi e dei nostri cari, risultando più facilmente esposto all’usura.

Sarebbe impensabile commettere l’errore di mettere in secondo piano la qualità dell’arredo. Su Bagnolandia è possibile trovare i migliori brand del settore, con anni di esperienza e competenze nella produzione di sanitari per il bagno. All’interno del catalogo possiamo trovare brand come Duravit, Hatria, Ideal Standard, Villeroy & Boch, Ceramica Globo, Ceramica Cielo, Galassia e Vitra.

Il vantaggio di acquistare su Bagnolandia sta anche nella convenienza dei prezzi. Spesso queste due caratteristiche non coincidono, la qualità ha un costo e non è sempre così facile trovare brand di fascia alta a prezzi bassi. Grazie alla collaborazione che dura nel tempo con questi brand, la piattaforma può offrire un catalogo con i prezzi più convenienti del web. Inoltre, sul sito possiamo trovare una sezione con le offerte del mese, dedicata alle promozioni sui migliori brand.

L’assistenza professionale

Bagnolandia si conferma leader nel settore anche grazie all’assistenza professionale che ogni giorno fornisce il giusto supporto ai clienti prima e dopo l’acquisto. Questo aspetto non è da sottovalutare, soprattutto quando si parla di comprare un sanitario online. Il team di esperti guida l’utente nella scelta del prodotto e fornisce consigli utili per prendere una decisione in linea con le aspettative e procedere con l’acquisto.

L’assistenza dedicata è un servizio molto utile soprattutto quando non si hanno le idee chiare ma ci si trova a dover cercare un sanitario che rispetta caratteristiche ben precise (spazi di ingombro, predisposizioni delle tubature, etc.). Poter contare su una figura competente in questi casi è davvero essenziale.

Il sito giusto a cui affidarsi per l’acquisto dei sanitari

Quando si sceglie di comprare i sanitari online è indispensabile individuare la giusta piattaforma. Questa è una regola che vale in generale quando ci si affida a portali online per l’acquisto di beni e servizi. Bagnolandia è considerato uno dei principali punti di riferimento di settore, nominato anche nella lista TOP SHOP come uno dei 500 migliori e-commerce d’Italia. La selezione messa in atto da TOP SHOP ha preso in considerazione esclusivamente i siti che hanno ottenuto un traffico di almeno 10.000 utenti al mese. Ogni portale è stato esaminato da un team di esperti in base a 12 criteri oggettivi e 5 aree di analisi, tra cui: servizio e comunicazione, fiducia e sicurezza, presentazione e prodotto, funzionalità e ricerca, acquisto e consegna.

La valutazione del servizio si è svolta per mezzo di un sondaggio rappresentativo della clientela. Nello specifico, sono stati premiati i siti che hanno garantito una soddisfazione più alta del consumatore durante l’acquisto. I test hanno dato un punteggio finale formato dal 50% del parere degli esperti e dal 50% della soddisfazione dei clienti, riuscendo così a individuare i negozi online da inserire nella classifica, per i diversi settori di appartenenza.

Il design dunque non è tutto e affidarsi alla prima piattaforma che capita sotto mano non è mai una buona scelta. Occorre dare la giusta importanza anche ad aspetti come l’efficienza della piattaforma, la disponibilità dell’assistenza, le condizioni di vendita e le politiche di reso. Allo stesso modo bisogna avere un po’ di riguardo rispetto a caratteristiche come la praticità, la tecnologia, la funzionalità e il costo del sanitario. Grazie ai numerosi servizi disponibili su Bagnolandia, l’acquisto del sanitario è più semplice e sicuro.