Battuta una capolista, per i Mastini ne arriva un’altra: il Varese ospita l’Unterland

Detronizzata una capolista, i Mastini sono pronti ad affrontarne subito un’altra. Il Varese di coach Barrasso, reduci dallo strepitoso poker in trasferta al Caldaro (1-4, sabato sera) costato la vetta del campionato ai Lucci, tornano subito in pista per l’infrasettimanale dell’8 dicembre che i gialloneri disputeranno in casa (dalle 18), all’Agorà di Milano.

Di fronte gli Unterland Cavaliers, anch’essi altoatesini (è la squadra nata dalla collaborazione tra Egna e Ora): sono stati loro i beneficiari dell’impresa dei Mastini, nel senso che grazie allo stop del Caldaro sono balzati in testa alla IHL, seguiti di stretta misura dal Valdifiemme. Ma è difficile che i “Cavalieri” scenderanno in Lombardia spinti solo dalla riconoscenza verso il Varese: la formazione di Hallfors è ben intenzionata a tenersi il primato e nel turno precedente ha travolto con sette reti (a zero) il malcapitato Bressanone.

Per il match dell’Immacolata Barrasso dovrà di nuovo attingere dal farm team della Valpe, anche perché il roster giallonero è senza lo squalificato Tilaro, il nazionale Muraro e gli infortunati Gasparini e Vanetti. In porta tornerà Simone Pilon grazie all’accordo con i piemontesi: il goalie rientrato sul ghiaccio dopo un infortunio si è fatto trovare pronto alla “chiamata” di Caldaro. Ora è chiamato a conferme specie contro i suoi colleghi Giovanelli e Steiner che si alternano davanti alla gabbia dell’Unterland e vantano entrambe una percentuale di parata superiore al 90%.

Va detto che anche i Cavaliers saranno senza tre giovani molto interessanti (Goldner, Galassiti e Kauffman), convocati come Muraro nell’Italia U20 che ha terminato il ritiro di Egna e sarà impegnata in due amichevoli in Ungheria prima di cominciare i Mondiali di seconda divisione. Il ceco Kokoska, Wieser e Girardi sono comunque tutti giocatori potenzialmente molto pericolosi per la difesa dei Mastini che dovrà di nuovo garantire solidità davanti a Pilon; il Varese dovrà fare anche molta attenzione alle fasi di inferiorità numerica visto che l’Unterland è la squadra più cinica con l’uomo in più, andando a segno nel 20% delle occasioni (oltre a essere la seconda migliore nel penalty killing, e del resto non è in testa per caso). La gara dell’Agorà sarà diretta dai signori Lottaroli e Volcan e trasmessa su Radio Village.