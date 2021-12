Belle, colorate e varesine, sono le 85 Pigotte donate all’Unicef dalle “mani d’oro” del Molina

Sono coloratissime, varesine e pronte per essere adottate. Sono le 85 Pigotte realizzate da ospiti e volontari della Fondazione Molina per Unicef Varese. Martedì 7 dicembre, nelle giornate di commemorazione del 75° anniversario della nascita di Unicef avvenuta l’11 dicembre 1946, sono state consegnate alla presidentessa di Unicef Lombardia Manuela Bovolenta, che ha l’incarico ad interim sul Comitato di Varese.

La collaborazione iniziata il 14 luglio tra il comitato locale e la Fondazione non solo ha raggiunto l’obiettivo inizialmente prefissato – realizzare 70 Pigotte – ma lo ha addirittura superato, grazie all’entusiasmo e al grande lavoro che ha visto impegnati 25 anziani residenti provenienti da diversi nuclei dell’istituto, dieci volontarie e tre animatori, i quali in quattro mesi sono riusciti a cucire e vestire a proprio gusto e fantasia una nuova serie delle iconiche bambole dal cuore d’oro.

Unicef Varese ha così preso in carico le Pigotte e le ha immediatamente rese disponibili per le “adozioni”, legate all’attività di raccolta fondi, soprattutto in previsione del Natale.

Tanta la gratitudine del Comitato varesino di Unicef per il lavoro realizzato da Fondazione Molina: le mani d’oro di tutti coloro che hanno dedicato il proprio tempo al progetto hanno permesso di riattivare anche a Varese una produzione locale di Pigotte, interrotta da tempo, e hanno riacceso a pochi giorni dal Natale l’affetto di molti verso l’oggetto-simbolo delle attività di Unicef, che dal 1988 a oggi ha contribuito a salvare più di un milione e mezzo di bambini nel mondo.

Quest’anno la raccolta fondi della Pigotta sarà destinata alla Campagna Covax, con l’obiettivo di garantire un equo accesso al vaccino anti Covid-19

«Un laboratorio portato avanti grazie al cuore di tante persone – ha detto Manuela Bovolenta – emozioni profonde che trasparivano dagli occhi degli ospiti della Fondazione Molina, i volontari e lo staff; un cerchio solidale per portare aiuti a tanti bambini lontani».

Un progetto che ha fatto bene anche a chi ha partecipato: «Il progetto pigotte ha creato uno spirito di compartecipazione tra i nostri residenti e i volontari, supportati da un grande lavoro di organizzazione da parte degli animatori della struttura – ha spiegato il presidente di Fondazione Molina Carlo Maria Castelletti – Le volontarie da casa hanno realizzato, durante il periodo estivo e autunnale, tutti i vestiti e le chiome delle bambole a maglia e ad uncinetto; un lavoro svolto con cura, attenzione e soprattutto con tanta speranza nel cuore di poter ritornare nuovamente a vivere in presenza questi progetti all’interno della nostra realtà di Rsa».

Chi desidera adottare una Pigotta, può contattare Unicef Varese per scegliere e ritirare in sede (in via Maspero 20) la propria con un’offerta base di 20 euro. L’apertura per l’acquisto di prodotti e Pigotte viene fatta su richiesta, da effettuarsi via email o telefonicamente.

La sede avrà anche un giorno di apertura straordinaria pre-natalizia sabato 18 dicembre dalle 14.30 alle 17.

Una parte delle Pigotte “Fondazione Molina” potranno essere acquistate anche direttamente sul sito nazionale www.pigotta.it.