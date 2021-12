Blitz siciliano per la Futura Volley: vittoria da tre punti ad Aragona

Vittoria importante per la Futura Volley Giovani che nel recupero della 4a giornata espugna il campo di Aragona e si riporta in piena corsa per un posto nella prossima Coppa Italia di Serie A2. 3-1 il risultato a favore della squadra di coach Lucchini salite ora al quarto posto e più vicine alle prime della classe; ora il margine per la qualificazione alla Coppa è un +3 rispetto a Marsala.

In Sicilia la formazione di Busto Arsizio si è subito liberata dei “fantasmi” visti in casa contro Olbia, quando le Cocche vennero rimontate e battute al tie-break. I punti della coppia Bici-Angelina – 26 ciascuno – hanno presto spinto le biancorosse sullo 0-2 con parziali perentori (a 14 e a 15), prima di una flessione favorita dal momento di grazia dell’aragonese Dzakovic (20 punti). Perso il terzo set ai vantaggi però, la Futura è cresciuta in difesa con una Garzonio impeccabile e ha portato a termine il match prendendosi il quarto e ultimo parziale sul 20-25.

Lucchini ha dovuto fare fronte all’assenza di Lualdi e della sua sostituta Casillo ma ha trovato una Chiara Landucci pronta anche nel ruolo di titolare e autrice di 8 punti. Esordio in A2 per la giovanissima Maia Monaco a completare la festa busotcca. Domenica nuova trasferta sul campo di Sant’Elia: in caso di vittoria da 3 punti la Futura avrebbe la certezza di partecipare al tabellone di Coppa Italia con anche il match casalingo nel primo turno.

Seap Dalli Cardillo Aragona – Futura Volley Giovani Busto A. 1-3

(14-25, 15-25, 27-25, 20-25)

Aragona: Bisegna 2, Zech ne, Ruffa, Caracuta 3, Casarotti 1, Zonta 7, Cometti 6, Negri 3, Dzakovic 20, Stival ne, Moneta 4, Vittorio (L). All. Micoli.

FVG Busto A.: Bici 26, Monaco, Bassi, Angelina 26, Badini ne, Morandi, Demichelis 2, Sartori 10, Landucci 8, Biganzoli 6, Sormani, Garzonio (L). All. Lucchini.

Note Futura – Battuta: errate 12, ace 6. Ricezione: 57% positiva, 35% perfetta, errori 5. Attacco: 36% positività, errori 14, murati 5. Muri: 10.

SERIE A2 – GIRONE A

CLASSIFICA: Brescia, S. G. in Marignano 21; Macerata 20; FVG BUSTO 17; Sassuolo 16; Olbia 15; Marsala 14; Ravenna 12; Aragona* 8; Sant’Elia 6; Altino 0.

* una partita in più.

SERIE A1: CLAMOROSO A TREVISO, CONEGLIANO KO

Notizia clamorosa per il volley mondiale dal PalaVerde di Treviso: dopo 76 partite e 720 giorni l’Imoco Prosecco Doc Conegliano perde un incontro e lo fa in casa, per mano di uno scatenato Bisonte Firenze. 2-3 il risultato finale per le toscane con ben cinque giocatrici in doppia cifra (Nwakalor 24, Van Gestel 16, Belien 15, Sorokaite 13, Sylves 10); alle padrone di casa non bastano questa volta i 34 di Egonu. La partita era un anticipo del prossimo turno nel quale la Uyba giocherà a Trento nel posticipo delle 19,30 di domenica.