Problemi all’alba sulla Domodossola – Gallarate

Per un guasto sulla linea fra Stresa e Belgirate avvenuto questa mattina, 10 dicembre sono in si registrano disagi sulla linea Domodossola – Gallarate: per questo sono il gestore della circolazione ha operato sul guasto risolvendolo attorno alle 7.30.

Lo fa sapere Trenord nella app “circolazione in tempo reale”.

Nel tratto interessato la circolazione è stata dunque sospesa fino alle 7.30 quando il guasto è stato risolto.

I treni della linea potrebbero subire ritardi fino a 60 minuti.

Per informazioni si consiglia di prestare attenzione agli annunci e ai monitor di stazione e di seguire il proprio treno sulla “app“ di Trenord.