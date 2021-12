Black out del portale di Poste: per un’ora attività ferme nei centri vaccinali lombardi

Blocco informatico negli hub vaccinali. Un problema legato al sistema del portale di Poste ha paralizzato, nel primo pomeriggio, l’attività nei diversi hub lombardi. Il black out è durato circa un’ora ( tra le 14.30 e le 15.30).

In particolare, i centri del Varesotto si sono tutti fermati e ai presenti è stato chiesto di avere pazienza in attesa di indicazioni da parte del gestore del portale informativo.

Da Malpensafiere, a Rancio Valcuvia ad Arcisate, diverse le segnalazioni pervenute alla nostra redazione.

L’Unità di crisi diretta da Guido Bertolaso si è attivata immediatamente e ha seguito l’evoluzione del blocco per capire come procedere.

Il personale sanitario, in alcuni centri, si è organizzato procedendo comunque con le somministrazioni e la registrazione a mano dei dati per caricali in un secondo momento. In altre sedi hanno preferito attendere di conoscere i tempi per decidere se sospendere la seduta vaccinale e riconvocare nei prossimi giorni.

Alle 15.30, il portale è ripartito e così le attività vacconali.

Nella foto l’attesa nell’hub di Rancio Valcuvia

LA SPIEGAZIONE DI REGIONE LOMBARDIA

La Direzione generale Welfare di Regione Lombardia – in una Nota – informa che “oggi pomeriggio, tra le 14.30 e le 15.10, si è verificato un problema nazionale sull’infrastruttura cloud di Microsoft su cui si appoggia la piattaforma per le prenotazioni dei vaccini gestita da ‘Poste spa’. Tale disservizio ha causato la temporanea impossibilità di registrazione dei dati di vaccinazione. È scattato immediatamente il piano di ripristino che entro circa 40 minuti ha rimesso in funzione il sistema. Nel frattempo, presso alcuni centri vaccinali si sono prodotti dei rallentamenti dell’attività di somministrazione, non dipendenti da Regione Lombardia, che verranno recuperati nell’arco del pomeriggio».