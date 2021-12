Il buon Natale di Maroni tra le felicitazioni per il presidente cileno e la speranza di Mattarella ancora al Colle

Sono ormai poche le esternazioni dell’ex Presidente lombardo ed ex ministro Roberto Maroni ma tra le occasioni per conoscere le sue opinioni resta la rubrica “Barbari sognanti” che tiene in prima persona sul quotidiano Il Foglio dove, tra l’altro, non manca mai di dare un punto di vista sulla politica sempre originale e indipendente.

Nell’ultimo numero in edicola Maroni dice sostanzialmente due cose. La prima è sulla prossima partita per il Quirinale per la quale l’ex ministro spera ancora nella permanenza dell’attuale Presidente Sergio Mattarella “risorsa insostituibile, in questo momento critico, per portare l’Italia fuori da guai in coppia con l’inquilino di Palazzo Chigi”.

La seconda è sulle elezioni cilene appena vinte dal candidato di sinistra Gabriel Boric. Forte della sua storia e senza indugi Maroni non esita ad esprimere la propria felicità per il risultato: “Una buona notizia. Per me che all’epoca manifestavo contro quel dittatore sanguinario di Pinochet, (questa elezione) è stata una forte emozione”.