A Busto Arsizio il regalo di Mai Paura onlus: le stelle di Gabry

Determinazione, desiderio e coesione sono la sintesi di una serata molto intima e particolare che l’associazione Mai Paura onlus ha voluto trascorrere insieme ai volontari, agli operatori del Mai Paura Camp, ai parenti e agli amici di Gabriele Bellotti, recentemente scomparso dopo aver combattuto una lunga malattia oncologica.

Al chiaro di luna e riscaldati dal vin brûlé il gruppo, capitanato dalla presidente Emanuela Bossi, ha inneggiato gli auguri cantati per il compleanno di Gabriele, che avrebbe compiuto 62 anni.

La creazione di un osservatorio astronomico che, permetterà di esprimere il sogno di Gabriele ma anche di tutti noi, di poter guardare l’immenso e le stelle attraverso il progetto “Nebulosa anima e cuore”, anche se con qualche rallentamento burocratico procede senza sosta, grazie alla generosità dei tanti che attraverso le varie iniziative hanno voluto sostenere l’associazione.

Le stelle di Gabry, realizzate in sopraffino cioccolato dalla Pasticceria Chiara di Fabio Longhin e dalla Pasticceria Magni sono ancora disponibili presso la Farmacia Bossi, così come le fotografie delle osservazioni di Gabriele, visionabili ed acquistabili presso la Galleria Boragno di via Milano a Busto Arsizio.

«Le recenti iniziative di successo come la cena di beneficenza, la vendita delle bottle termiche, la vendita del Cofanetto 1 di 24, stanno contribuendo a sostenere gli importanti impegni economici di Mai Paura Onlus, che si prefigge di portare emozioni alle persone mettendole sempre al centro – spiegano i responsabili dell’associazione – Il 2022 si prospetta impegnativo e ancora una volta porterà delle sfide da affrontare, anche per il protrarsi dell’emergenza pandemica. Chiediamo, con un piccolo gesto, di supportare Mai Paura attraverso la piattaforma Gofoundme cliccando su questo link».

Entro il weekend verranno consegnati svariati pacchi di giocattoli alle comunità e alle associazioni collegate a Mai Paura.

Per conoscere ed avere informazioni relativamente i progetti che Mai Paura Onlus sta portando avanti per il 2022 è possibile scrivere a info@maipaura.it