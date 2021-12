Busto Arsizio si commuove e saluta Andrea Barcucci: “Starai piantando alberi anche in cielo”

È stato un ultimo saluto commosso e partecipato quello che si è svolto oggi, venerdì, nella basilica di San Giovanni a Busto Arsizio per Andrea Barcucci, volto storico dell’ambientalismo a Busto Arsizio, attivista di Legambiente e di Europa Verde, scomparso mercoledì scorso all’età di 64 anni.

Circa un centinaio tra parenti, amici, conoscenti, compagni di mille battaglie in difesa dell’ambiente hanno voluto presenziare e salutarlo per l’ultima volta. Presenti anche il sindaco Emanuele Antonelli, il consigliere di maggioranza Roberto Ghidotti, Maurizio Maggioni capogruppo del Pd e Paola Gandini, responsabile cittadina di Legambiente, insieme a Flavio Castiglioni del circolo della Valle Olona ed esponenti di Europa Verde e Bicipace. In prima fila erano presenti i famigliari che hanno voluto ricordarlo brevemente: «Starai piantando alberi anche lassù o disegnando piste ciclabili tra le nuvole. Qui sono venuti in tanti a salutarti».

Al termine della cerimonia funebre, sul sagrato della chiesa, ha parlato anche Paola Gandini a nome di tutto il circolo per ricordare il suo impegno ultradecennale nel movimento e l’importanza del suo apporto storico e culturale, di profonda conoscenza della città. Al termine del ricordo un lungo applauso ha accompagnato il feretro, avvolto in una bandiera del cigno verde, che è stato poi cremato.