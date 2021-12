Da Bustolibri.com un libro sui negozi storici lombardi, un capitolo dedicato a Busto Arsizio

A partire da oggi, martedì 7 dicembre, presso la libreria Bustolibri.com è acquistabile “Bottega Milano Lombardia”, il volume fotografico – uscito a un anno dal precedente “Bottega Milano” – che è presenta e celebra le attività storiche e di tradizione su tutto il territorio della Regione.

Il libro dedica un focus particolare a Busto Arsizio, primo e unico Distretto Storico del Commercio della Lombardia, presentando 9 degli oltre 40 brand storici del territorio: tra questi proprio la nostra libreria, attiva dal lontano 1911 come Cartolibreria Centrale Boragno. L’elenco completo delle attività è disponibile anche online sul sito https://www.attivitastoriche.regione.lombardia.it.

Il volume di 192 pagine, in testo bilingue italiano-inglese, ha un formato di 24×26 cm; curato da Elisabetta Invernici e Alberto Oliva con gli scatti di Roby Bettolini, è edito dalle Edizioni le Assassine di Milano ed è stampato presso la storica Tipografia Landoni. Il libro è in vendita al prezzo di 50 euro esclusivamente da Bustolibri.com e nella libreria Bocca di Milano (Galleria Vittorio Emanuele II).

Il libro è oggetto di tre eventi di presentazione: oggi si è tenuta l’anteprima alla libreria Bocca, mercoledì 8 dicembre il brindisi e firmacopie sempre a Milano, dalle 10 alle 19, nella bottega di Roberto De Wan, e infine domenica 12 dicembre, a partire dalle 15, il firmacopie al Teatro Sociale “Delia Cajelli” di Busto Arsizio, in via Dante Alighieri 20, in occasione della recita dell’opera “La Traviata” di Giuseppe Verdi, per la regia di Alberto Oliva.