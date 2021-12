Il calendario con tutti gli eventi natalizi delle Valli del Verbano: a dicembre la magia del Natale è qui

A guardarle dall’alto, le Valli del Verbano incastonate fra le sponde Lombarde del lago Maggiore e le Prealpi dell’alto varesotto, con la neve che ne ha spolverato i tetti e che fa da cornice dai rilievi più alti, sembrano un immenso presepio. Una di quelle raffigurazioni natalizie sulle scatole dei biscotti al burro e cannella che scaldano con il loro aroma il mese di dicembre.

E da vicino l’incanto del Natale non si va perdendo, anzi. La rete di paesini e comuni, più o meno grandi, riuniti sotto l’egida della Comunità Montana Valli del Verbano, offre un calendario ricco di appuntamenti e iniziative volte ad addobbare, illuminare e rallegrare il territorio all’insegna dell’avvento del Natale.

Castello Cabiaglio con la prima neve

Per tutto il mese si susseguiranno mercatini, concerti e momenti pensati per scaldare l’animo di grandi e piccini. Dagli appuntamenti più classici, come l’accensione delle luminarie di Natale e le “pive”, a quelli più originali e creativi come quello nel Comune di Agra, dove un gruppo di volontarie è al lavoro per abbellire il verde urbano del centro storico con preziosi lavori all’uncinetto o a Casalzuigno, dove il 17 dicembre si terrà una “scampanellata” per le vie del centro. Luino sceglie il lungolago come palcoscenico del suo Natale e offre ai visitatori giochi di luci e addobbi da ammirare passeggiando lungo le vie del centro, che abbelliranno ancora di più il tradizionale mercato del mercoledì, fra i più grandi della provincia, capace di attirare visitatori anche oltreconfine da più di 500 anni.

Laveno, oltre al tradizionale presepe sommerso – in bilico tra richiamo religioso e turistico, giunto alla sua 42esima edizione – propone un programma fitto di appuntamenti che prevedono una pista da pattinaggio sul ghiaccio per tutto il mese di dicembre e il periodo festivo, la ruota panoramica, tante favole raccontate scivolando sul ghiaccio, concerti. Oltre 500mila lucine led accompagneranno i visitatori lungo un percorso fiabesco nella zona Gaggetto, sul lungolago. Installazioni e coreografie per vivere la magia del Natale con le Lucine di Natale. L’ingresso è su prenotazione al sito www.lucinedinatale.it

Luci di Natale a Laveno dal sito www.lucinedinatale.it

Suggestiva la cerimonia della posa della statua di Gesù̀ bambino la sera della vigilia, con la processione e la seguente fiaccolata dei sub, dopo la quale si accenderà il falò sul lago, mentre ci si scambiano gli auguri e ci si scalda con cioccolata e vin brulé. Ogni domenica e nei giorni festivi del periodo la piazza sarà̀ animata da musica e spettacoli. Il tutto sempre riscaldato dal vin brulé o dalla cioccolata. Al MUDEC Museo Internazionale del Design Ceramica presepi in mostra fino al 9 gennaio. Sempre presenti anche le casette dei mercatini di Natale, della solidarietà e delle associazioni.

Luminarie e addobbi

Pressoché ogni centro storico dei 32 comuni delle Valli del Verbano ha in programma, nella prima settimana di dicembre, l’accensione delle luminarie, una magia resa possibile quasi sempre dal lavoro dei volontari delle Valli che hanno a cuore la buona riuscita degli eventi natalizi. Come nella piccola Duno, dove quest’anno il segno delle feste verrà lasciato nello storico lavatoio, o a Rancio Valcuvia, dove sempre la natività verrà allestita in paese. L’amministrazione comunale e il Circolo Cooperativo Familiare di Ferrera di Varese organizzano invece, il 12 dicembre presso la sala teatro, un laboratorio di decorazioni per bambini che farà da contorno all’inaugurazione del nuovo parco giochi, con tanto di accensione dell’albero.

Il centro storico di Orino è un piccolo borgo dei balocchi, grazie al lavoro della Pro Loco che ha permesso di agghindare le vie con pacchi regalo e fiocchi allestiti su cancelli, davanzali e inferriate di privati. A Grantola gli “Amici della San Carlo” hanno posizionato speciali luminarie sui profili dell’omonima chiesa sconsacrata che ospiterà presepi, mentre le vie del paese sono state anch’esse illuminate con addobbi da parte della Pro Loco. Oltre a luminarie in paese e mercatino, a Cuveglio si sta preparando una grande sorpresa per la notte di Natale. Nella minuscola Tronzano Lago Maggiore si respira il Natale grazie agli addobbi posizionati in collaborazione con Ascom, mentre a Brissago Valtravaglia sono in corso da parte della parrocchia i lavori per organizzare un presepe vivente e a Cocquio Trevisago le iniziative di Natale graviteranno in gran parte attorno al polo scolastico, con decorazioni e lavori che coinvolgeranno in prima persona i bambini. A Mesenzana luci puntate sulla torre medievale per tutto il suo perimetro, in altezza e larghezza, e sulla piazza.

Mercatini

Tanti i momenti dedicati alla musica e agli acquisti per bancarelle previsti da qui al 25 dicembre. Nel primo week end del mese, a Porto Valtravaglia, oltre 90 bancarelle faranno da sfondo a band di Babbi Natale scatenati, elfi e bevande calde per dare il via ai primi brindisi. Domenica 5 Castello Cabiaglio ospita invece il mercatino ecosostenibile “Giusto inperfetto” che mette al centro la comunità e le persone, più che i prodotti. Bancarelle in scena anche la settimana successiva, sabato 12 dicembre, a Cittiglio e il 18 a Dumenza, nel corso della rassegna “Natal tücc insema”. Il giorno dell’immacolata, l’8 dicembre, i mercatini animeranno le vie di Gavirate dove sono attesi più di 50 espositori, e di Maccagno con Pino e Veddasca. Qui sarà possibile assistere all’arrivo di Babbo Natale e al concerto degli zampognari, il tutto accompagnato da polenta, gorgonzola e bruscitt.

Concerti

Ricca l’offerta musicale, che unisce tutte le Valli del Verbano da nord a sud. Come a Porto Valtravaglia, dove è in programma sabato 18 il concerto di Natale dell’Orchestra Ex Novo di Novara diretta da Chiara Pavan, mentre a Cittiglio verrà organizzato, domenica 19 dicembre, un bus navetta dalla Chiesa Parrocchiale per la frazione di Vararo, dove si terrà un concerto a quattro mani con le pianiste Isabella Carcione e Paola Rimoldi. Nella piccola Agra, il mercoledì prima di Natale, prevista la serata con il gruppo alpini e il coro città di Luino, presso la Chiesa Parrocchiale.

Presepi

Il presepe sommerso a Laveno Mombello

Per gli amanti delle statuine, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Dal presepe sommerso di Laveno a quello abbarbicato in cima ai monti a Brezzo di Bedero, tutto il territorio delle Valli del Verbano offre riproduzioni di Natività realizzate da artisti importanti (basti pensare a quello di Andy Warhol al MUDEC di Laveno) e locali. A Maccagno il giorno della Vigilia ci sarà anche quello vivente, così come quello realizzato dai bimbi della primaria nei giorni precedenti, esposto al salone “Piero Monaco”, e quelli disseminati nelle frazioni della Valle Veddasca scopribili anche passeggiando con il Cai Luino, venerdì 17 dicembre. Brinzio è teatro invece del “Presepe Esteso”, iniziativa che vede tutti gli abitanti partecipare agli addobbi esponendo nei giardini, alle finestre o sui davanzali ognuno la propria natività.

Paesaggi da scoprire

Presenti tutto l’anno ma decisamente magiche a dicembre sono poi tutte le attività outdoor delle Valli del Verbano. Per chi ama camminare vi è una fitta rete di sentieri da vivere e che, già dalla fine di novembre, sono stati imbiancati dalle prime nevi. Con l’arrivo del freddo e delle prime precipitazioni nevose, si potrà così andare a ciaspolare e sciare in Forcora o a fare fondo alla pista di Brinzio.

Il Natale nella Comunità Montana Valli del Verbano vi aspetta!

IL CALENDARIO DEI PRINCIPALI APPUNTAMENTI

VENERDI’ 3 DICEMBRE

Germignaga, ore 18.30 partenza dalla piazza XX Settembre della “Piva Rock Band”, musica itinerante con fermate in piazza Partigiano, in piazza Roma, fino alla passerella in via Toti, (ca 19.00) con accensione delle luminarie.

Laveno Mombello, presso Biblioteca Comunale A.Pozzi inaugurazione “Tempo di Ri-nascita. Gli artisti locali raccontano la Natività”. Mostra aperta fino all’8 dicembre 2022.

SABATO 4 DICEMBRE

Dumenza, parte il “Natal tücc insema”, con posizionamento del grande albero e delle luminarie per le vie del paese.

Germignaga, ore 20.30 tombolata alla ex Colonia Elioterapica.

Laveno Mombello e Cerro, ore 15:30 “Laveno Magic Winter, storie di Natale sul Ghiaccio”: fiabe accompagnate da balletti sul ghiaccio con “Lo Schiaccianoci” a cura di Cecilia Daverio; ore 17:00 inaugurazione del Natale con accensione lucine e concerto dei “Renna Bros”; ore 18:30 visita al presepe sommerso; ore 19:30 spettacolo alla pista di pattinaggio. Presso la Comunità famiglie del Bostano alle ore 10:00, 15:00 e 20:30 “Natale alla luce delle icone di Lina del Pero”: riflessione sul Natale attraverso le opere dell’artista (prenotazione telefonica al 329 7928205).

Porto Valtravaglia, “Auguri in Piazza”: il lungolago ospita oltre 90 bancarelle, presenti gli zampognari e Babbo Natale. I più piccoli potranno visitare la fattoria di Babbo Natale e consegnare le letterine con i desideri. Ci saranno gli zampognari, una band scatenata di Babbo Natali, Silvano Il Babbo Natale Cantante, oltre alla possibilità di sorseggiare vin brulè, cioccolata calda e tanto tanto altro. A Lo Scambio (Via Roma 80) per tutto il fine settimana ci sarà la possibilità di visitare una esposizione di artisti e artigiani locali.

DOMENICA 5 DICEMBRE

Castello Cabiaglio, dalle 10:00 alle 17:00 Mercatino “Il giusto imperfetto”: prodotti Bio e locali direttamente dai produttori e del commercio Equo e Solidale, artigianato di qualità e degli “Hobbisti responsabili”; ore 11:15 spettacolo di magia e ventriloquismo del “Mago Max” a favore dell’asilo Bosco Verde, musiche di Musicabiaglio, laboratori creativi; ore 15:00 “Briciole. Dieci dita, un cappello, un maiale invisibile” di Enrico Colombo con Paola Colombo. In piazza castagne, cioccolata e vin brulè.

Cassano Valcuvia, tutto il giorno: volontari in azione per addobbare le vie del paese, realizzare il presepe al lavatoio e portare la magia del Natale per le vie del centro.

Germignaga, ore 17.30 concerto del Coro Amadeus di Cuveglio in chiesa Parrocchiale. Presso la ex colonia elioterapica, laboratorio “La porta dell’Elfo” rivolto alle famiglie con bambini dai 4 ai 12 anni. Ognuno potrà portare a casa l’opera realizzata. Gradita la prenotazione scrivendo una email a remida.varese@gmail.com o telefonando al numero 3282367763. Tutte le info cliccando qui

Laveno Mombello, “Laveno Magic Winter, storie di Natale sul Ghiaccio” fiabe accompagnate da balletti sul ghiaccio: ore 15:30 “Frozen” a cura di Sabrina. Presso la Comunità famiglie del Bostano, alle ore 10:00, 15:00 e 20:30 “Natale alla luce delle icone di Lina del Pero”. Riflessione sul Natale attraverso le opere dell’artista (prenotazione telefonica al 329 7928205); ore 16:00 pressoVilla De Angeli Frua “Buon Natale con il FAI. Musiche di Bach con la partecipazione straordinaria di Simone Libranon” (info sul sito www.faiprenotazioni.fondoambiente.it )

Porto Valtravaglia, “Auguri in Piazza”: il lungolago ospita oltre 90 bancarelle, presenti gli zampognari e Babbo Natale. I più piccoli potranno visitare la fattoria di Babbo Natale e consegnare le letterine con i desideri. Ci saranno gli zampognari, una band scatenata di Babbo Natali, Silvano Il Babbo Natale Cantante, oltre alla possibilità di sorseggiare vin brulè, cioccolata calda e tanto tanto altro. A Lo Scambio (Via Roma 80) per tutto il fine settimana ci sarà la possibilità di visitare una esposizione di artisti e artigiani locali.

MARTEDI’ 7 DICEMBRE

Casalzuigno, ore 20:30 Santa Messa presso Sant’Ambrogio in Arcumeggia con accensione delle luminarie, presepi per il borgo, vin brulè e panettone.

MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE

Cittiglio fraz. Vararo, ore 14:30 invio letterine a Babbo Natale con lancio palloncini. A seguire posizionamento presepi dei ragazzi nella sala espositiva e festa di Natale con vin brulè, panettone e cioccolata calda.

Gavirate, mercatini di Natale lungolago con oltre 50 espositori. Presente la casetta di Babbo Natale pronta ad accogliere tutti i bambini con le loro letterine. Nel pomeriggio sono previsti eventi a tema natalizio. La cucina proporrà polenta per tutti, vin brûlé e cioccolata calda per tutto il giorno.

Gemonio, ore 15:00 musical dell’associazione Danza 360. Alle 16:00 è previsto l’arrivo di Babbo Natale e dei suoi elfi, poi spazio allo spettacolo con Pink Lella e la musica della celebre Piva Rock Band sino alle 18:00 quando saranno accese le rinnovate luminarie che abbelliranno il centro storico durante tutto il periodo festivo. Per tutto il pomeriggio, per i più piccoli, anche la possibilità di fare un giro sul pony. Bevande calde e mercatino di Gemonio Donne, associazione che offre l’ambulatorio di senologia.

Laveno Mombello, “Laveno Magic Winter, storie di Natale sul Ghiaccio” fiabe accompagnate da balletti sul ghiaccio, ore 11:30 “Lo Schiaccianoci” a cura di Angela Gatto ed Erica Bini.

Porto Valtravaglia, accensione dell’albero di Piazza Marconi. In programma un percorso tra i presepi del paese e momenti di musica mentre l’Associazione Lezedunum e gli Amici del Füntanin, posizioneranno una cassetta per le letterine a Babbo Natale presso la Cappelletta di Via Piave, a disposizione per tutti i bambini.

Maccagno con Pino e Veddasca, ore 09:30 – 18:00 Mercatini di Natale con Pranzo Natalizio (pasta e fagioli – polenta e bruscit – polenta e zola); ore 15:00 Spettacolo per bambini, ore 16.00 Cioccolata calda e vin brulè, ore 16.30 Arriva Babbo Natale con gli zampognari, ore alle 17:00 – Concerto nella Chiesa di Santo Stefano a Maccagno Inferiore. Per info e prenotazioni pranzo inviare mail a info@prolocomaccagno.it oppure al numero 351 5061272 anche via whatsapp.

VENERDI’ 10 DICEMBRE

Laveno Mombello, ore 21:00 “Fantasia di Natale. Racconti e poesie” a cura della Prof.ssa Nerella Botta presso la Sala Consigliare.

SABATO 11 DICEMBRE

Germignaga, presso la ex colonia elioterapica, laboratorio “Gli gnomi del lago” rivolto alle famiglie con bambini dai 4 ai 12 anni. Ognuno potrà portare a casa l’opera realizzata. Gradita la prenotazione scrivendo una email a remida.varese@gmail.com o telefonando al numero 3282367763. Tutte le info cliccando qui

Laveno Mombello, “Laveno Magic Winter, storie di Natale sul Ghiaccio” fiabe accompagnate da balletti sul ghiaccio, ore 15:30 “Frozen” a cura di Cecilia Daverio.

Maccagno con Pino e Veddasca – frazione Garabiolo, ore 15.00: “Vivi la magia del Natale”. Apertura ufficiale della Tradizionale Rassegna di Presepi, tutti situati all’aperto, visibili in ogni momento della giornata. Vin brulè, cioccolata calda, dolci e anticipazioni dal Tacuin de Macagn, Pin e Vedasca 2022, di Lino Bernasconi. A cura del Gruppo Amici di Garabiolo in collaborazione con il Circolo Acli Ul Caminon

DOMENICA 12 DICEMBRE

Brinzio, ore 17:30 presso il Museo della Cultura Ritsle Prealpina. Francesca Lombardi Mazzulli: Soprano, Roberto Villa: pianoforte. A cura di Pro Loco Brinzio.

Cittiglio alto, dalle ore 10:00 Mercatini di Natale, ore 12:00 pranzo con polenta, zola e bruscitt (prenotare entro venerdì 10 al numero 347 8262341); ore 14:30 animazione per bambini “Fanta..Natale” con Marco e Raffaella; ore 15:30 Dolce Natale con crepes e Popcorn degli elfi. Il tutto con Pive e musiche natalizie.

Ferrera di Varese, amministrazione comunale e Circolo Cooperativo Familiare organizzano, presso la sala del Teatro laboratorio di decorazioni per bambini che farà da contorno all’inaugurazione del nuovo parco giochi, con tanto di accensione dell’albero.

Gemonio, ore 11:00 pedalata coordinata dalla S.C. Orinese con partenza dalle scuole e arrivo in piazza Vittoria, presenti il banco gastronomico (salamelle e patatine, dolciumi, bevande calde), delle birre artigianali scelte dal blog Malto Gradimento; ore 14:00 Laboratori di realizzazione oggetti, modellatura della creta, psicomotricità, falegnameria decorativa, dalla musica alla lettura e altri ancora. Foto con Babbo Natale nella sua casetta (dopo il suo arrivo) e mercatino di Gemonio Donne, del CAV e del Gruppo Missionario.

Germignaga, ore 15:30 concerto del gruppo vocale LudiCanto in chiesa Parrocchiale. Presso la ex colonia elioterapica, laboratorio “Gli gnomi del lago” rivolto alle famiglie con bambini dai 4 ai 12 anni. Ognuno potrà portare a casa l’opera realizzata. Gradita la prenotazione scrivendo una email a remida.varese@gmail.com o telefonando al numero 3282367763. Tutte le info cliccando qui

Laveno Mombello, “Laveno Magic Winter, storie di Natale sul Ghiaccio” fiabe accompagnate da balletti sul ghiaccio, ore 11:30 “Lo Schiaccianoci” a cura di Lucia e Sara Martignoni.

Maccagno Auditorium città di Maccagno, ore 16:15: “Bim Bum Bam – 8° edizione L’albero della fortuna”

A cura della Compagnia I Burattini di Mattia di Bologna, spettacolo teatrale per bambini dai 3 anni in su

Ingresso gratuito in osservanza delle normative anti Covid vigenti. Info e prenotazioni al nr 338 7547484.

VENERDI’ 17 DICEMBRE

Casalzuigno, scampanellata di Natale per le vie del centro.

Germignaga, ore 20:45 Concerto di Natale del Corpo Musicale Santa Cecilia in chiesa Parrocchiale

Maccagno con Pino e Veddasca, ore 09.00: Passeggiata tra i paesi della Veddasca per visitare i presepi

il Cai Luino propone delle brevi passeggiate nelle frazioni del Comune di Maccagno per visitare i presepi allestiti nei paesi di Campagnano – Musignano – Garabiolo. Al termine possibilità di aperitivo presso il Circolo di Cadero Appuntamento presso posteggio alpini di Maccagno ore 9.00. Gratuita. Per iscrizioni e info, scrivere a cailuino@cailuino.it

SABATO 18 DICEMBRE

Cittiglio, ore 20:30 Concerto di Natale, con special guest i bambini delle scuole elementari presso la Chiesa Parrocchiale.

Dumenza, tutto il giorno: “Natale tücc insema”. Mercatino Natalizio con stand natalizi e gastronomici.

Germignaga, “Natale dei Bambini” in Piazza XX Settembre, dalle ore 10.00. Mercatini (solo prodotti e associazioni locali); in via Cadorna area pedonale. Ore 15.00 Pozzo di Babbo Natale con i dolcetti a cura del Minibar e alle ore 15.30 spettacolo di magia per bambini con “Il Cappellaio Matto”; ore 20.45, all’ex Colonia Elioterapica, concerto pianistico di Paolo Erenheim a cura di Accademia Musicale Bertani.

Laveno Mombello, dalle 18:00 alle 22:00 “Alborelle di Natale” con musica dal vivo a cura della Filarmonica “G.Verdi” presso la Chiesa Santa Maria Ausiliatrice, frazione Ponte.

Porto Valtravaglia, ore 20.45 al Salone Colombo di Porto Valtravaglia, è in programma il concerto di Natale dell’Orchestra Ex Novo di Novara diretta da Chiara Pavan.

DOMENICA 19 DICEMBRE

Cittiglio, frazione Vararo ore 14:30 Cioccolata, vin brulè e panettone. Alle 15:00 bus navetta dalla Chiesa Parrocchiale per Vararo, dove si terrà un concerto a quattro mani con le pianiste Isabella Carcione e Paola Rimoldi.

Gemonio, ore 10:30 concerto del Corpo Musicale Gemoniese che precederà e accompagnerà l’arrivo di Babbo Natale. Da mezzogiorno, spazio alla cucina con la polenta da asporto.

Germignaga, presso la ex colonia elioterapica, laboratorio “Pezzi di un presepe pazzo” rivolto alle famiglie con bambini dai 4 ai 12 anni. Ognuno potrà portare a casa l’opera realizzata. Gradita la prenotazione scrivendo una email a remida.varese@gmail.com o telefonando al numero 3282367763. Tutte le info cliccando qui

Maccagno con Pino e Veddasca, Salone “Piero Monaco” a Maccagno Inferiore, mostra Presepi con gli alunni della Scuola Primaria

MARTEDI’ 21 DICEMBRE

Dumenza “Natale tücc insema”, Concerto lirico alla chiesa di San Giorgio di Runo

MERCOLEDI’ 22 DICEMBRE

Agra, ore 20:45 Concerto speciale organizzato dal gruppo alpini e dal coro città di Luino presso la Chiesa Parrocchiale.

Germignaga, ore 20:45 concerto gospel a cura della Compagnia della Gru presso la Colonia Elioterapica.

Cittiglio, Piazzale de Peri dalle ore 16:00 arrivo di Babbo Natale con i suoi elfi a cavallo, caramelle per tutti i bambini, possibilità di giro in pony con gli elfi di Bienne Horses. Brindisi di Natale con vin brulè e cioccolata e pive natalizie.

GIOVEDI’ 23 DICEMBRE

Germignaga, ore 12:00 spezzatino con polenta (bar Pescatori).

VENERDI’ 24 DICEMBRE

Casalzuigno, dalle ore 22:00 Messa in Arcumeggia, ore 24:00 messa a Casale. Auguri del corpo musicale V. Veneto

Cassano Valcuvia e Cittiglio, al temine della Santa Messa della Viglia con scambio di auguri, cioccolata e vin brulè.

Dumenza, “Natale tücc insema” Babbo Natale in Carrozza e la Fata d’Inverno percorreranno le vie della valle consegnando doni a nonni e bambini.

Maccagno con Pino e Veddasca, ore 20:00 Apertura del Presepe vivente in Oratorio a Maccagno Inferiore, ore 20:30 Fiaccolata dei bambini, ore 21:00 Premiazione Concorso Coppa di Natale

DOMENICA 26 DICEMBRE

Laveno Mombello, “Laveno Magic Winter, storie di Natale sul Ghiaccio” fiabe accompagnate da balletti sul ghiaccio, ore 11:30 “Frozen” a cura di Erica Bini.

VENERDI’ 31 DICEMBRE

Germignaga, ultimo dell’anno “Al Cantun” Via Toti. Alle ore 12:00 polenta con salsicce e cipolle in umido (bar Pescatori); alle ore 15.30 castagnata e vin brulè; alle ore 17:30 suonerà la banda cittadina; alle ore 18:00 falò “Se brüsa ul vécc”.

DOMENICA 2 GENNAIO

Germignaga, presso la ex colonia elioterapica, laboratorio “La calza della befana remidiana” rivolto alle famiglie con bambini dai 4 ai 12 anni. Ognuno potrà portare a casa l’opera realizzata. Gradita la prenotazione scrivendo una email a remida.varese@gmail.com o telefonando al numero 3282367763. Tutte le info cliccando qui

SABATO 8 E DOMENICA 9

Germignaga, presso la ex colonia elioterapica, laboratorio “Il calendario festoso del 2022” rivolto alle famiglie con bambini dai 4 ai 12 anni. Ognuno potrà portare a casa l’opera realizzata. Gradita la prenotazione scrivendo una email a remida.varese@gmail.com o telefonando al numero 3282367763. Tutte le info cliccando qui