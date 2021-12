Candele accese alla stazione di Venegono Inferiore per dire no a violenza e indifferenza

La luce di una candela e la propria presenza silenziosa per testimoniare con una brevissima e simbolica manifestazione spontanea la propria solidarietà alle due giovani donne vittime, venerdì scorso, di una violenza che non si può tollerare. Sono state un centinaio le persone che questa sera hanno risposto all’appello girato in modo spontaneo sui social per un presidio silenzioso alla stazione di Venegono Inferiore. Tante donne ma anche uomini e giovani indignati e sgomenti per la violenza che si è consumata su un treno della linea Milano-Varese e nella stazione ferroviaria del paese, che hanno voluto esserci per dire no alla violenza e all’indifferenza.

Al breve presidio, durato una decina di minuti, ha partecipato, insieme ad alcuni amministratri comunali, anche il sindaco di Venegono Inferiore Mattia Premazzi, che rispettando al consegna del silenzio ha solo salutato i presenti, ringraziandoli per la loro presenza.

«E’ solo un atto simbolico – commenta l’assessore ai servizi sociali Maria Chiara Cremona, presente insieme alle figlie – ma è importante proprio perché è un messaggio non solo contro la violenza ma anche contro l’indifferenza verso fatti così gravi».