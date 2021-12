Casciago, i bimbi dell’asilo e il mondo economico varesino dicono addio a Luciano Ferrante

Casciago, i bambini e i genitori che hanno frequentato l’asilo Angela Dell’Acqua e tutto il mondo economico del Varesotto piangono l’ingegner Luciano Ferrante, scomparso lo scorso venerdì 10 dicembre dopo una lunga malattia.

Per tanti anni presidente e animatore della sezione varesina di Federmanager, che ha guidato con visione e piglio innovativo, organizzando incontri, convegni e momenti di riflessione sullo stato dell’economia del territorio, con un occhio alle grandi aziende e ai manager che hanno reso e rendono nota in tutto il mondo la provincia di Varese.

Ma non era solo un dirigente d’azienda e un uomo delle associazioni. A Casciago Ferrante era conosciuto soprattutto per il suo impegno nella scuola materna di cui era vicepresidente e tutto fare da tanti anni. Oltre ad essere sempre presente, si era dato da fare per i lavori di ampliamento e ammodernamento della struttura, riuscendo ad ottenere aiuti e finanziamenti per la scuola che tanto amava e che era diventata la sua seconda casa.

I bambini che sono passati dall’asilo gli hanno voluto bene e hanno voluto dargli un ultimo saluto nella chiesa parrocchiale lunedì 13 dicembre, giorno del funerale al quale hanno partecipato davvero in tantissimi, al fianco della moglie Enrica e del figlio Marco, per tributare un ultimo, commosso addio ad un uomo che sarà ricordato per il suo impegno e la sua dedizione.