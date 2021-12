Cassano Magnago sfiora la vittoria con Merano, ma finisce in pareggio 25-25

L’ultimo match del campionato di pallamano serie A1 prima della pausa natalizia, disputato ieri sabato 11 dicembre al palazzetto Tacca, si è concluso in maniera dolce-amara per il Cassano Magnago, che ha visto svanire la vittoria a tre secondi dalla fine: Alperia Merano è riuscito a pareggiare 25 – 25. (Foto di Leonardo Vinci)

Un match combattuto fino alla fine, non privo di tensione e black-out per i cassanesi, che hanno puntato alla vittoria fino al 60′: i diavoli neri di Merano hanno condotto il gioco per tutti e due i tempi, salvo la ripresa amaranto al 46′ che ha allungato il distacco e ha dato slancio alla squadra nella speranza di ribaltare il match.

Purtroppo il vantaggio è stato recuperato e le squadre si sono sfidate punto a punto negli ultimi e decisivi minuti: a rovinare il sogno amaranto un tiro in porta vuota al 48′, che ha portato Merano sul +1 (23-24), e il gol bianco-nero a tre secondi dalla fine (25-25).

A causa della marcatura bianconera stretta e asfissiante, l’attacco amaranto si è concentrato al centro del campo, spesso affollato. Poche, infatti, le occasioni delle ali amaranto di segnare: Filippo Branca ha segnato 3 gol, 2 dei quali in contropiede, e Stefano Bassanese 1 dall’angolo sinistro. Efficaci, invece, i tiri dal basso come i 3 di Ivan Salvati e Alberto Lazzari al 43′, che si è creato un varco nella difesa avversaria.

IL PRIMO TEMPO

Alperia Merano, precisa e consistente in attacco, ha condotto la prima mezz’ora di gioco in vantaggio, con il Cassano subito pronto a tallonare, cercando di recuperare lo svantaggio: difficile per i lombardi crearsi un varco in attacco, al punto che il primo gol firmato Federico Mazza è arrivato al 5′.

A eludere la compatta difesa bianconera i passaggi al pivot Mattia Dorio, che ha scagliato due mine al 6′ e all’8.17′, portando il Cassano verso un flebile vantaggio: 3-2.

Nel primo quarto d’ora si è vista una situazione di parità tra le due squadre, entrambe consapevoli dell’importanza della vittoria: i black devils hanno cercato di allungare il distacco, macinando 3 gol in tre minuti (segnati da Alex Freund sotto le gambe di Monciardini all’11, dall’argentino Juan Pablo Cuello e di Lukas Stricker al 15′) e portandosi 4-7 con un vantaggio di 3 punti.

A velocizzare il ritmo di gioco lombardo negli ultimi dieci minuti tre contropiedi, purtroppo due andati sprecati da tiri imprecisi: a risollevare l’umore lombardo Filippo Branca al 21′, su assist di Usman Kabeer dopo aver intercettato il passaggio avversario, che ha segnato il gol del 9-10. Il primo tempo si è concluso 11-15 per Alperia Merano.

IL SECONDO TEMPO

Il secondo tempo è iniziato con i cassanesi decisi a recuperare, con una difesa a tenaglia più efficace e una velocità in attacco più precisa, grazie alla tattica dell’extra player sferrata da coach Davide Kolec per aprire la difesa dei devils: nei primi sei minuti hanno segnato Filippo Branca in contropiede, Mazza su rigore, e Kabeer su passaggio di Mazza, che ha rubato la palla agli avversari; gol che hanno accorciato a -1 il distacco (14-15 per Merano).

Il gol amaranto più bello è stato fatto dall’ala Stefano Bassanese al 9.23′, forse il più scenografico del match, in elevazione: il gol è valso il pareggio 17-17.

Negli ultimi dieci minuti le squadre hanno alzato i ritmi in attacco e il Cassano, dopo il pareggio 19-19, grazie al gol di Kabeer in contropiede, ha iniziato la sua scalata sfruttando la stanchezza di Merano, fiaccato specialmente in difesa dall’utilizzo dell’extra player da parte del Cassano: 20-19 al 46′, primo vantaggio amaranto. Poi i gol di Mazza e di Branca al 23′ 3 al 25′ che allungano il distacco, ma seguiti subito da Bogdan Petricevic (ha realizzato la 20sima rete) e Andrea Stricker.

Dopo il vantaggio di 1 gol bianco-nero (23-24) al 57′ a porta vuota, Dorio al 28.35′ ha segnato il pareggio (24-24) portando la partita a un livello di tensione altissima; il rigore di Mazza al 29.40′ (25-24) ha fatto sognare i tifosi amaranto, ma il gol a tre secondi dalla fine di Freund dall’ala ha chiuso il match in pareggio: 25-25.

I MIGLIORI MARCATORI

Federico Mazza bomberone amaranto, con i consueti 10 gol nel match, di cui 4 rigori. Al 28′, dopo essersi fatto male, è uscito dal campo scortato dai compagni e applaudito da tutto il palazzetto. Subito dietro Mazza il pivot Mattia Dorio con 5 reti, che ha sfruttato la propria altezza laddove i compagni non riuscivano a chiudere lo schema d’attacco.

Il migliore in campo bianco-nero è risultato Lukas Stricker, con 6 reti insieme a Max Prantner, gli unici insieme all’ala Juan Pablo Cuello (5 gol) a confondere il portiere Monciardini.

TABELLINO CASSANO MAGNAGO – ALPERIA MERANO 1 tempo: 11 – 15 2 tempo: 25 – 25 CASSANO MAGNAGO: Luca Monciardini, Alberto Lazzari (1), Federico Mazza (10), Ivan Salvati (3), Usman Kabeer (2), Mattia Dorio (5), Stefano Bassanese (1), Giacomo Visentin e Filippo Branca (3). ALPERIA MERANO: Riccardo Meletti (1), Alex Freund (1), Max Prantner (6), Luca Visentin, Lukas Stricker (6), Bogdan Petricevic (3), Oliver Martini (2), Aaron Durnwalder (1) e Juan Pablo Cuello (5). Arbitri: Schiavone D. e Nicolella L. Ammonizioni: per Cassano Dorio al 10.04′, Giacomo Visentin al 21.52′ e la panchina al 35.14′ – per Merano Bogdan Petricevic

LA DODICESIMA DI CAMPIONATO

Bolzano ha travolto Secchia Rubiera (23-33), così come Pressano ha vinto contro Carpi (14-25). Raimond Sassari ha sconfitto Teamnetwork Albatro (29-26), un buon Trieste ha battuto Sparer Eppan 25-21. Conversano ha avuto la meglio nel derby pugliese contro Fasano (35-33).

Con le vittorie di Bolzano e Trieste, Cassano rischia di rimanere fuori dalle Finals 8 di Coppa Italia (3-6 febbraio): certa la qualificazione di Fasano, Raimond Sassari, Conversano, Pressano e Brixen. Sono ancora in corsa Alperia Merano, Bolzano, Trieste e Sparer Eppan.